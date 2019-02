Georgina Rodríguez asegura que es muy feliz al lado de Cristiano Ronaldo y preguntada sobre los rumores del posible enlace entre ambos, la modelo lo desmintió pero no lo descartó para el futuro ya que estaría encantada de ser la esposa del portugués

Georgina Rodríguez atraviesa por uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre, Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, a los 70 años de edad. La modelo asegura en una entrevista para la revista Hola que su pareja, Cristiano Ronaldo, está siendo un apoyo fundamental para superar esta situación: “Estoy destrozada. Cristiano me está cuidando mucho en estos momentos de tristeza y yo trato de estar fuerte por mis hijos y por él. ¡Menos mal que nos tenemos! Formamos un gran equipo”.

Aunque el luso nunca llegó a conocer al cabeza de familia personalmente. “Mi padre era muy reservado y tampoco le gustaba que le vieran en ese estado debido a su enfermedad. Él lo admiraba como jugador; mi padre amaba el fútbol como buen argentino”, comenta Georgina en la entrevista en la que también ha reconocido que estaría encantada de casarse con la estrella de la Juventus pero que los rumores sobre su posible pedida de mano no son ciertos.

Además, durante esta entrevista Georgina Rodríguez también ha sido preguntada por los rumores de su compromiso con Cristiano Ronaldo: “¿Que si me ha pedido Cristiano que me case con él? Por ahora no, pero me encantaría. Ahora tenemos prioridades y muchas responsabilidades. Aunque, en un futuro, me encantaría convertirme en su esposa”, explicó la modelo que reconoce estar muy feliz al lado de Cristiano Ronaldo y los hijos.

De hecho, hace un año la modelo dio a luz a la primera hija de la pareja: Alana Martina. Ambos se fueron juntos a Turín el pasado verano después de que el luso pusiera fin a su etapa en el Real Madrid. Afrontaron juntos el cambio y se mudaron a la capital de la región del Piamonte con los cuatro hijos a comenzar una nueva vida. Pocos meses después saltó la noticia de la posible boda entre Georgina y Cristiano, enlace que ha desmentido la española.