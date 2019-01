Mia Khalifa se burla del jugador del Arsenal Guendouzi

"Llorón, te he visto caer más en este partido que lo que hice yo en 2014", le espetó en redes la ex actriz de Cine X

Mia Khalifa se ha pasado al fútbol. La que fuera actriz de Cine X se ha aficionado al balompié en las últimas fechas tras cruzarse con una película como Green Street, que narra las vivencias de un grupo de hooligans del West Ham, equipo al que ha confesado su admiración la libanesa. Al parecer, en una de sus últimas publicaciones, confesó que prepara un proyecto relacionado con el deporte rey en las islas británicas.

El pasado sábado 12 de enero, la ex actriz acudió al London Stadium para disfrutar de un encuentro de su equipo favorito por primera vez. El rival era nada menos que el Arsenal de Unai Emery, Bellerín o Monreal, entre otros. La ex actriz disfrutó del encuentro en la zona VIP del estadio y retransmitió buena parte de cómo lo vivió por las redes sociales.

Durante el encuentro, Khalifa fue contando todas sus sensaciones a través de las redes y, al parecer, no le gustó mucho el desempeño que tuvo el gunner Matteo Guendouzi, al que atizó duramente en Twitter. “Llorón, te he visto caer más en este partido que lo que hice yo en 2014“, espetó con sarcasmo la ex actriz para ridiculizar al mediocentro francés.

Khalifa, a través de sus redes sociales, había apostado por el triunfo del West Ham por 3-2. La libanesa acertó el desenlace final del encuentro, con el triunfo del West Ham, aunque no tanto del resultado, que acabó siendo de 1-o. “Bien, me he pasado oficialmente al futbol. Soy fan del futbol. Y entiendo que se le debe llamar fútbol y al fútbol americano a partir de ahora lo llamaré fútbol americano”, decía la actriz en sus redes sociales, en las que ha compartido también descuentos de una casa de apuestas, por lo que parece que su proyecto futbolístico irá ligado a ello.