Una ex novia de Cristiano Ronaldo durante su etapa como jugador del Manchester Untited lanza en Twitter unas graves acusaciones sobre el astro portugués. Además de tildarle de "psicópata" y "trastornado", Jasmine Lennard piensa que el luso "es culpable en el caso de la supuesta violación a Kathryn Mayorga.

El caso de la supuesta violación de Cristiano Ronaldo a Katrhyn Mayorga se reaviva. Todo gracias a una ex pareja del jugador durante su etapa como jugador en el Manchester United, Jasmine Lennard. La joven británica es famosa por su participación en un reality show del país anglosajón y mantuvo un romance con el portugués hace años. La modelo ha explotado en Twitter contra el jugador de la Juventus, al que ha dedicado palabras como “jodido psicópata”.

“Tiene serios problemas de salud mental. Es un acosador y un mentiroso. Toda su vida es mentira”, ha revelado la celebrity en unos tuits destinados a Mayorga, a la que ha ofrecido su ayuda en el caso que involucra a la estrella lusa. Lennard ha asegurado que tiene “mensajes y grabaciones de un valor incalculable” que no va a dudar en hacer públicos para que la gente “saque sus propias decisiones”.

Jasmine está “segura” de que Ronaldo “es culpable” en el caso de Mayorga. Y, es que, tal y como asegura, han tenido una relación durante una década y se han “comunicado diariamente durante año y medio”. Quiere “mostrar la verdadera naturaleza” del cinco veces Balón de Oro: “Me niego a estar sentada por más tiempo. No es lo correcto. Me hace sentirme como si fuese su cómplice… y no puedo. Ponte en contacto conmigo Kathryn, te ayudaré”.

Las acusaciones de la modelo no terminan ahí. Jasmine asegura que, durante la relación que mantuvo con el ex jugador del Real Madrid, recibió serias amenazas por su parte: “Me dijo que si salía con alguien o salía de casa me secuestrarían, me cortarían el cuerpo, lo meterían en una bolsa y lo tirarían al río”.

Lennard señala que ha guardado “sus secretos más sucios durante una década”. Además, añade que tanto ella como su hijo han sido “seguidos por detectives contratados por él”. Para terminar lanza una pregunta al astro: “¿Quién diablos te piensas que eres Cristiano?”.