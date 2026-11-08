Convocatoria del Barcelona contra el Atlético de Madrid: Eric García y Christensen vuelve a una lista con tres canteranos

Eric García y Andreas Christensen son las dos grandes novedades en la convocatoria del Barcelona para viajar a Madrid y medirse al Atlético de Madrid este domingo en el Metropolitano con motivo de la duodécima jornada de Liga. Los dos defensores culés ya están recuperados de sus respectivas lesiones y completan una convocatoria sin sorpresas.

No viajan a Madrid con el resto del grupo Rodri, Dani Olmo, Xavi Espart y Cancelo por lesión. Los canteranos Álex Campos, Brian Fariñas y Ebrima Tunkara completan la convocatoria del Barcelona para defender el liderato contra el Atlético de Madrid.

Eric García se lesionó el pasado 17 de octubre durante el encuentro del Barcelona contra el Betis. Por el camino se ha perdido cuatro encuentros con el cuadro culé, dos de ellos muy importantes contra PSG y Real Madrid. Ya está recuperado e incluso apunta a ser titular en el Metropolitano para reforzar la defensa de Flick.

Christensen se ha perdido más partidos por lesión que su compañero. Se lesionó contra el Sevilla el pasado 19 de septiembre, justo antes del parón de selecciones. No irá tampoco con Dinamarca en este parón, pero ya está recuperado. Se ha perdido siete encuentros con el Barcelona por lesión. Ya ha superado sus dolencias y entra en la lista para viajar a Madrid.

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria del Barcelona para visitar este domingo al Atlético de Madrid en el Metropolitano con motivo de la duodécima jornada de la Liga: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic, Cancelo, Balde, Brian Fariñas, Cubarsí, Gavi, Fermín, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Christensen, Gordon, Gerard Martín, De Jong, Bernal, Eric, Abdelkarim, Ebrima Tunkara y Àlex Campos