Convocatoria del Barcelona contra el Atlético: De Jong, baja de última hora

Otra baja más para Hansi Flick. Frenkie de Jong se ha caído de la convocatoria del Barcelona contra el Atlético a causa de un proceso febril. La ausencia del neerlandés deja muy tocado el centro del campo azulgrana, donde ya cuenta con las bajas de Fermín y Gavi. Por suerte para el técnico alemán, Pedri ya tuvo unos minutos en el último partido contra el Alavés y está disponible también para recibir al conjunto de Diego Pablo Simeone.

«Frenkie de Jong será baja para el partido contra el Atlético de Madrid a causa de un proceso febril», asegura el parte médico del club. De Jong ya se cayó de la lista contra el Alavés por motivos familiares, cuando estaba previsto que regresara a la convocatoria del Barcelona tras cumplir su partido de sanción contra el Athletic. Flick tampoco recupera a ninguno de los jugadores que estaban en la enfermería, por lo que el internacional holandés se une así a las bajas de Ter Stegen, Fermín, Gavi y Araujo –baja indefinida–.

El técnico alemán ha convocado a un total de 22 jugadores para esta ‘final’ contra el Atlético de Madrid. Los colchoneros vienen lanzados tras las últimas seis victorias seguidas en Liga, siete entre todas las competiciones. Simeone cuenta con casi toda la plantilla a excepción de Llorente y Le Normand. Hay mucho más que tres puntos en juego en este partido adelantado de la jornada 19 de Liga por la disputa de la Supercopa de España.

Así, la convocatoria del Barcelona contra el Atlético está formado por los siguientes jugadores: Joan García, Szczęsny, Kochen, Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric, Jofre, Pedri, M. Casadó, Olmo, Bernal, Dro, Tommy, Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.