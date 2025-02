El controvertido cambio de imagen de Ibai Llanos: ¿se ha afeitado la barba?

Ibai Llanos ha revolucionado las redes sociales este lunes con la locura que ha podido cometer en el último vídeo que ha subido y que está dando mucho que hablar. Y es que todavía no está confirmado al 100% si es real, o si bien el ‘streamer’ se ha servido de alguna aplicación en el móvil para cambiarse el rostro con algún filtro o efecto especial.

Lo que está claro es que Ibai ha querido mostrar su cara a todos sus seguidores después de presuntamente afeitarse la barba después de muchos años sin hacerlo. Y es que el famoso creador de contenido siempre ha contado con su barba como un rasgo muy característico de él desde que saltó a la fama.

La descripción del contenido publicado por el influencer decía: «Me he afeitado después de muchos años. No opinéis». «Hoy voy a comprobar cómo sería mi cara sin barba después de tantos años de llevar barba y después de tantos meses de cambio físico», avisaba el ‘streamer’ vasco.

«Por favor, no me juzguen por lo que voy a hacer. No quiero ningún comentario. Esto crece, no se preocupen», agrego Ibai. Después de mostrarse ante un espejo afeitándose, el creador de contenidos aparece con una toalla en las manos y a continuación, con lo que parece ser un filtro, se le ve el rostro sin su característica barba.

Tras mostrar el resultado de su supuesto cambio, han sido muchos los comentarios recibidos en las redes indicando que estaba mejor con barba Otros usuarios, en cambio, aseguran que el influencer no se ha afeitado realmente, a pesar que ha querido hacer pensar que sí lo ha hecho. De hecho, este buen número de personas coincide en que todo ha sido una promoción de la espuma de afeitar y, el resultado final, un montaje realizado con alguna app.