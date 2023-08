Confirmada la lista de España y Argentina para el partido de leyendas: Llorente, Senna, Simeone, Gallardo…

Las leyendas de España y Argentina disputarán el próximo 5 de septiembre la ida de la Copa Air Europa, torneo internacional amistoso que se jugará a doble partido entre futbolistas históricos ambas selecciones campeonas del Mundo. La cita, que tendrá lugar en los Campos de Sport de El Sardinero de Santander a las 19 horas, y la vuelta será en Buenos Aires en 2024, ya tiene confirmada la presencia de futbolistas campeones del Mundo, Eurocopa y Copa América.

También lo está la asignación de los entrenadores para ambas selecciones. Por el lado español, será Luis Milla, ex seleccionador sub- 21 y campeón del Europeo de la categoría, un clásico de nuestro fútbol, también por su etapa como jugador en Real Madrid, FC. Barcelona o Valencia. Los argentinos estarán bajo las órdenes de Julián Camino, laureado ex futbolista de los años 80, internacional con la selección argentina y a la que dirigió como ayudante del fallecido Alejandro Sabella.

Los seleccionadores ya han realizado la convocatoria y las listas confirmadas para el encuentro son las siguientes:

Leyendas de España : Joan Capdevila, Carlos Marchena, Iván Campo, Albert Luque, Gaizka Mendieta, Emilio Amavisca, Catanha, Quique Setién, Juanfran Torres, Fernando Llorente, Salva Ballesta, Ricardo, Marcos Senna, Rubén De La Red, Ito, Juanfran García, Quique Romero, Fernando Giner, Esteban y/o Koke Contreras.

Leyendas de Argentina: Sergio Goycoechea, Leo Franco, Coloccini, Sorín, Nelson Vivas, Gustavo López, Gonzalo Rodríguez, Tino Costa, Diego Pablo Simeone, Lucho González, Ariel Ortega, Javier Saviola, Augusto Fernández, Marcelo Gallardo, Nico Pareja, Jonás Gutiérrez, Gabi Amato, Leo Rodríguez y Emiliano Papa.

El encuentro tendrá carácter solidario y las entradas pueden adquirirse en las taquillas de Los Campos de Sport de El Sardinero como a través de la página web oficial del Racing (www.realracingclub.es). Este torneo a doble partido ha sido impulsado por World Eleven, la empresa promotora del evento, Air Europa, los apoyos institucionales, y cómo no, por los equipos de Leyendas de España y de Argentina.