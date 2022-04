El Hormiguero de este jueves con un invitado de muchos quilates. Hablamos de Carlos Alcaraz, la gran revelación del mundo del tenis, flamante ganador del Godó y entre los diez mejores del circuito con 18 años. El joven murciano, al margen de tratar muchos temas referentes a su deporte y a su lado profesional, también habló abiertamente sobre las cuestiones personales que le planteó Pablo Motos, con el que estuvo muy a gusto.

«¿Se ha perdido cosas de su adolescencia?», le preguntaba el presentador del programa de Antena 3. El tenista reconoce que no ha podido salir «tanto de fiesta» con sus amigos pero ha asegurado que es lo único que ha perdido. «Es más, cuando voy a mi pueblo, olvido que soy jugador de tenis». Además, confiesa que se ha emborrachado: “Alguna vez me he emborrachado, alguna vez me he puesto contento, sí… ¿Qué bebo? Ginebra con limón».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero)



Al margen del tenis, su verdadero objetivo de este año era sacarse el carnet de conducir. «Salió mejor de lo que pensaba, no daba un duro por mí», bromeó Alcaraz con Pablo Motos, al que explicó que los temas de dinero importantes los vigilan sus padres: “Sí, obviamente, ellos me llevan el tema del dinero. Depende del capricho. Si son cosas de golf, por ejemplo, que me encanta, no tengo que pedir permiso, pero por un coche…”.

Además de desvelar una caída antes de la semifinal del Godó, Alcaraz explica abiertamente qué come antes de un partido, algo que suele llamar mucho la atención: “La noche antes suelo tomar arroz y pescado. Y como hora y media antes del partido, una pasta con crema de cacao, que se llama Ambrosía. Me la tomo para llenar la energía”.

Un Alcaraz que encumbra a su entrenador Juan Carlos Ferrero y que reconoce que hace unos años era un niño difíciñ de llevar: «Con 15 años era un chico bastante complicado porque era y soy cabezón, pero antes además no entraba en razón y tenía constantes peleas. Además era desordenado y no controlaba bien mis emociones».