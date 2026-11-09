La confesión de José Antonio, padre de Andrés Iniesta: «El culpable de que viniese a La Masía fui yo pero cuando llegamos al hotel me quedé sin respiración»

Andrés Iniesta Luján (Fuentealbilla, Albacete, 11 de mayo de 1984) siempre será el hombre que dio a España su primer Mundial de fútbol. Su gol en Johannesburgo en la final contra Holanda le hizo entrar para siempre en los libros de historia de un país que presume con orgullo de haber tenido a uno de los futbolistas más talentosos de la disciplina. Hoy está iniciando su carrera como entrenador en Emiratos Árabes Unidos mientras sueña con dirigir algún día al Barcelona. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de José Antonio, su padre, que contó la decisión más difícil que tuvo que tomar con su hijo.

La de Andrés Iniesta es una historia con final feliz, pero que tuvo un comienzo difícil, siendo un niño de Albacete sólo en Barcelona. Después de despuntar en su tierra natal, se marchó a la Ciudad Condal para vivir en La Masía y poco a poco ir progresando hasta consolidarse en el primer equipo. Después, la historia ya es sabida: Louis van Gaal le hizo debutar en 2002 y a partir de ahí su carrera fue en ascenso hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo y merecedor ganador de un Balón de Oro.

Del Barcelona se despidió con un palmarés de 32 títulos en las 17 temporadas que estuvo en el primer equipo. Durante esta etapa ganó 4 Champions League, 9 Ligas, 6 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. A esto hay que sumarle las dos Eurocopas que ganó con España, además del histórico Mundial 2010, el primero del país. Tras abandonar la élite, se marchó al Vissel Kobe de Japón y acabó sus días como futbolista en 2024 en el Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos, país en el que ha iniciado su trayectoria como entrenador.

El padre de Iniesta y la decisión más difícil con su hijo

José Antonio es el padre de un Andrés que nunca hubiera sido Iniesta sin su figura paterna, que le acompañó de niño a los campos de Castilla-La Mancha y que después hizo todo lo posible para que fichara por el Barcelona.

«El culpable de que viniese a La Masia fui yo, pero cuando llegamos y nos fuimos al hotel, me quedé sin respiración; fue una de las peores noches que he pasado en Barcelona», dijo en unas declaraciones recientes sobre el difícil momento que vivió la familia cuando dejó a su hijo solo en una gran ciudad como Barcelona siendo un niño.

«Luché hasta la saciedad para que fichara por el Barça. Siempre le hice caso porque tenía mucho sentido común, pero hice un esfuerzo para convencerlo. Cuando me dice que quería venir y se quedó en La Masia… Si no llego a estar con mi mujer, me lo traigo debajo del brazo. Se hizo interminable. Me quedé en el hotel, me quedé sin respiración como un crío. Lo vi llorando», dijo en una entrevista en Onda Cero junto a su hijo.

«De ese día recuerdo a José Bermúdez, que era el portero del juvenil, que fue quien le dijo a Ferrer, director de La Masia en ese momento, que me enseñara dónde estaba la habitación, todo. Y digerir ese paso fue muy difícil para todos. Lo que menos tenía era hambre. Dormía abajo. En las primeras semanas, dormíamos Jorge y yo con los chicos de baloncesto que había. Luego cambiamos a las otras habitaciones, donde estaban Puyol, Jofre, Mario… No recuerdo si dormí mucho. Estaba llorando», dijo el futbolista tras llegar a La Masía a los 12 años.

«Aquella noche fue una de las peores noches en Barcelona. El culpable de venir fui yo. Yo estaba orgulloso, pero fui el más débil. Luché contra todos para fichar por el Barça», dijo.