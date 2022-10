El colmo de la provocación: Gil Manzano ante el Betis..con Estrada Fernández en el VAR

La respuesta de Medina Cantalejo a las críticas del Atlético por las últimas actuaciones arbitrales que ha recibido no ha podido ser más contundente: la peor pesadilla de los rojiblancos, Jesús Gil Manzano, pitará el decisivo partido ante el Betis del próximo domingo. Y por si eso fuera poco repetirá en el VAR Estrada Fernández, el mismo que la semana pasada incitó a Figueroa Vázquez a anular en San Mamés el gol marcado por Álvaro Morata. En el club la indignación es absoluta, aunque por supuesto todo se guarda de puertas para dentro.

El nivel de provocación del Comité Técnico de Árbitros hacia el Atlético de Madrid roza ya el paroxismo. No hay otra forma para definir la nominación de Estada Fernández en el VAR, volviéndose a encontrar con el equipo al que perjudicó hace muy pocos días en San Mamés con una decisión que unánimemente se calificó como equivocada. La respuesta no sólo no ha sido ponerlo en la nevera, sino que ya en el colmo volverá a tener en sus manos el juicio del Atlético de Madrid en el Benito Villamarín en encuentro que, si pierden los rojiblancos, podría significar el adiós definitivo a la pelea por la Liga, ya que el Real Madrid se escaparía a 11 puntos de distancia.

Peor aún es lo de Gil Manzano, el enemigo público número 1 arbitral para el club. El Atlético de Madrid sólo ha podido ganar tan sólo dos de los seis últimos partidos en los que le ha pitado el árbitro extremeño. Primero fue su nefasta actuación en el Sánchez Pizjuán que casi costó el título de Liga cuando concedió el gol del Sevilla tras una flagrante falta previa que no quiso ni siquiera revisar, luego tocó la expulsión de Joao ante el Athletic por protestar una falta flagrante y ante el Granada se inhibió de una acción en el área visitante que acabó con el tobillo de Griezmann ensangrentado por una entrada del defensa Víctor Ruiz, que le clavó los tacos. Eso, sin hablar de que ante el Athletic, en el que señaló el final justo en el momento en el que Llorente se marchaba totalmente solo ante la portería de Unai Simón.

Pero el conflicto viene de atrás. De mucho atrás. Son célebres sus arbitrajes en Copa ante el Barcelona o en Liga en el Camp Nou expulsando a Diego Costa por un insulto que nunca se pudo probar que existiera. Lo que no se recuerda es una acción en la que Gil Manzano cometiera un error a favor del Atlético de Madrid. Sencillamente porque eso no ha sucedido jamás.

El bagaje del colegiado extremeño con el Atlético empieza a ser de récord. Hay ya casi tantos empates o derrotas rojiblancas (13) como victorias (15). Es sólo cuestión de tiempo, pero lo que es seguro es que si existiera la posibilidad de recusar a determinados árbitros, privilegio del que antes disponían los clubes, Gil Manzano sería sin duda el primero de la lista. Sin embargo, tocará aguantarle a él y a Estrada Fernández en el Benito Villamarín. Rizando el rizo.