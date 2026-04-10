Colas en Carrefour por la bicicleta eléctrica con batería extraíble de 48V y autonomía de 80 km

Las colas en los centros de Carrefour se han convertido en una imagen cada vez más habitual en los últimos días, impulsadas por el creciente interés de los consumidores en una bicicleta eléctrica que promete revolucionar la movilidad urbana. Se trata de la Urlife E20, un modelo equipado con batería extraíble de 48V y una autonomía que puede alcanzar los 80 kilómetros, características que han despertado una auténtica fiebre entre aquellos que buscan alternativas al coche o al transporte público.

La escena se repite en distintos puntos del país, clientes esperando desde primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agoten, en un momento marcado por el auge de la movilidad sostenible y el encarecimiento de los combustibles. Una bicicleta eléctrica que destaca principalmente por su equilibrio entre prestaciones y precio, situándose como una opción asequible dentro del mercado. Este modelo incorpora un motor de 250W y una batería de litio de 48V y 13Ah, diseñada para ofrecer una autonomía suficiente para varios días de uso urbano sin necesidad de recarga constante. Además, uno de sus principales atractivos es precisamente el carácter extraíble de la batería, lo que permite cargarla cómodamente en casa o en la oficina sin necesidad de trasladar todo el vehículo.

La autonomía de hasta 80 kilómetros se ha convertido en uno de los argumentos clave de venta, ya que responde a una de las principales preocupaciones de los usuarios de vehículos eléctricos. Este rango permite cubrir desplazamientos diarios e incluso trayectos más largos durante el fin de semana sin preocuparse por quedarse sin energía a mitad de camino. A ello se suman otros elementos como los neumáticos de 20 pulgadas, los frenos de disco y la pantalla LCD multifunción, que aportan comodidad, seguridad y control durante la conducción.

Carrefour arrasa con esta bicicleta eléctrica

El fenómeno de las colas también se explica porque en los últimos años, las bicicletas eléctricas han experimentado un crecimiento notable, impulsado tanto por la conciencia medioambiental como por la necesidad de soluciones de movilidad más económicas. Frente a los patinetes eléctricos, cada vez más regulados, este tipo de bicicletas ofrece mayor estabilidad. De hecho, algunos estudios destacan que modelos como este permiten afrontar trayectos largos con mayor comodidad y seguridad que otros vehículos ligeros.

Otro factor que ha contribuido al éxito de este modelo es el precio competitivo al que se ofrece en Carrefour, situándose por debajo de muchos modelos similares disponibles en el mercado. Concretamente, esta bicicleta eléctrica está ahora rebajada y se puede comprar por algo más de 700 euros cuando habitualmente bicis con estas prestaciones pueden superar ampliamente los 1000-1500 euros, de ahí que esta oferta haya logrado captar la atención de miles de consumidores que buscan una buena relación calidad-precio.

Además, el diseño robusto del modelo también ha influido en su popularidad. La Urlife E20 está pensada tanto para uso urbano como para terrenos más exigentes, gracias a sus neumáticos anchos y su sistema de suspensión delantera, que mejora la estabilidad incluso en superficies irregulares. Esta polivalencia la convierte en una opción interesante no solo para desplazamientos diarios, sino también para actividades de ocio o escapadas de fin de semana.