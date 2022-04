Enea Bastianini se llevó la victoria en el GP de Las Américas celebrado este domingo en Austin y es el nuevo líder del Mundial. Marc Márquez finalizó en sexto lugar después de remontar desde la última posición en una carrera donde Álex Rins finalizó en segundo lugar.

Resultados del GP de Las Américas

