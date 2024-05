Las cinco frases de Xavi que enfurecieron a Laporta

Las declaraciones de Xavi Hernández en la previa del Almería-Barcelona han originado un cisma importante en el Barcelona, hasta tal punto que Joan Laporta ya prepara la destitución del técnico. El entrenador, en un golpe de lucidez y claridad, de plena sinceridad, habló sin tapujos sobre la difícil situación económica del club, de lo que ello supone a la hora de acometer los fichajes que desean. Además, las frases y palabras de Xavi sobre el Real Madrid y Vitor Roque terminaron por enfurecer a Joan Laporta.

Y es que en las últimas comparecencias de Xavi Hernández, ya con la confirmación de que seguiría una temporada más al frente del Barcelona, no están gustando nada de nada, ninguna de sus frases, a Joan Laporta. La primera hace unos días, justo después de vencer en un partido clave, por las aspiraciones del segundo puesto que da plaza para la Supercopa de España, ante la Real Sociedad. Ahí Xavi no fue contundente sobre los cánticos que se escucharon en Montjuic contra el presidente, ante lo que se limitó a decir que «el público es libre de opinar», defendiendo prácticamente a los culés de los que dijo también que «no nos podemos quejar de la afición».

Pero el verdadero polvorín en Barcelona se originó el pasado miércoles, en la rueda de prensa previa al choque ante el Almería, aún en la Ciudad Condal, cuando Xavi lanzó un mensaje al aficionado sobre la situación financiera que atraviesa el club: «El culé debe entender que la situación económica es muy complicada para competir con los otros equipos como el Real Madrid. La situación económica no tiene nada que ver con 25 años atrás».

El mensaje de Xavi era pesimista y de incertidumbre total, asegurando que «no sabemos» si podrán luchar por los fichajes que desean, que aún deben ver «la situación económica y de fair play» y, por primera vez, recelaba del positivismo interno del club: «El presidente siempre es positivo, Deco también, pero la situación económica marcará la planificación deportiva».

Cabreo de Laporta con Xavi

Fue en esa misma comparecencia cuando definitivamente habló sin tapujos del fichaje de Vitor Roque, al que ya dejó clara con sus decisiones deportivas que no le vale en la actual plantilla, pero que terminó por concretarlo en rueda de prensa: «El fichaje de Vitor Roque no era para que viniera en diciembre. Se tenía que quedar allí, pero se lesionó Gavi y Balde y decidimos que viniera por su bien, por su formación para el futuro, para que conociera el club, sus compañeros. El debate no tiene sentido, es un jugador joven que se está formando. Se ha pagado un dinero por él, pero está en formación. Entiendo que hay jugadores por delante y por eso juega menos. Eso ha pasado toda la vida, sobre todo con futbolistas jóvenes».

Con todo el revuelo ya originado, algo más de 24 horas más tarde, Xavi volvía a hablar tras vencer al Almería, afirmando que «personalmente no me han dicho nada» sobre sus declaraciones y esa intención de destituirle por ellas y donde, lejos de rectificar, reforzó sus palabras: «Dije lo que pienso que es real: que vamos a luchar con toda la ambición pero que la situación es difícil. Sólo dije que la situación económica no es la mejor, pero que estamos trabajando. Entiendo el revuelo y que siempre hay ruido pero estoy tranquilo».