El riojano Carlos Coloma sufre una caída durante la Copa Catalana Internacional BTT tras chocar con una bandera independentista que colocó un aficionado en su cara.

El deporte y la política nunca han hecho buenas migas, su unión siempre ha causado mala praxis en alguna de ellas y ha acabado con problemas. Eso mismo lo vivió en sus carnes este pasado fin de semana Carlos Coloma, medallista olímpico en Río de Janeiro 2016, durante la Copa Catalana Internacional de BTT. El riojano, en plena subida de la mencionada prueba, se topó con un aficionado que llevó al límite la simbología y la política para impregnar al deporte de ello, sin sentido alguno. Como si fuera poco, el aficionado sobrepasó los límites de la educación y del respeto en una competición como esta, en la que el público está sin barreras de cara a los deportistas.

El irresponsable anudó a una rama de madera una bandera independentista, la estelada catalana, y al paso de Coloma por su ubicación, éste le puso la bandera en el rostro, cegándole durante unos segundos que desestabilizaron al corredor. Unos metros más adelante, en una curva, el bronce en Río de Janeiro caía al suelo acusado de la fatiga y el susto de la acción del aficionado. Afortunadamente, la caída no tendría grandes consecuencias y Coloma podría terminar la carrera, pese a ese –incompresible– regusto amargo.

Desde el equipo técnico de Coloma no dan crédito. No entienden que lleva un aficionado a actuar así frente a un ciclista, de forma tan irracional. Jorge Soto, mecánico del riojano, se expresó así en sus redes sociales: “Me zumba el mango el color de la bandera de cada un@. Me da igual su ideología, su credo o su condición. Me dan igual sus maneras de expresarlo. Intento respetar a tod@s e intentar comprender las ideas de cada uno creyendo que todo el mundo tiene cabida en este loco mundo. Pero esta clase de individuos y comportamientos están fuera de lugar. En la sociedad y menos aún en el deporte. Respeto para ser respetado. Esta acción ha tenido una reacción. El corredor se desconcentra y sufre un percance pocos metros después”.