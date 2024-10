Cerezo se postra ante Tebas para llevar el Barça-Atlético a Miami: «Donde hay patrón no manda marinero»

La Liga permanece pausada mientras la Champions hace acto de presencia por tercera vez esta temporada. Volverá el fin de semana, y, posiblemente, expanda sus fronteras al otro lado del charco. Esa es la intención de la Liga de Tebas, que trabaja para trasladar a Estados Unidos, concretamente a Miami, el próximo Barça-Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 18 de Liga.

En la previa del duelo continental del Atlético al Lille, Enrique Cerezo, presidente de la entidad rojiblanca, se ha pronunciado sobre el posible desplazamiento transoceánico. «Donde hay patrón no manda marinero. Nosotros no sabemos nada del partido, de si se va a jugar o no se va a jugar, pero si es por el bien del fútbol español nosotros estamos encantados de ir y colaborar», afirma.

Reconoce no saber nada sobre la intención de la Liga de Tebas. Además de Cerezo, Giménez, una voz autorizada del vestuario colchonero, alzó la voz tras enterarse de la posibilidad en la que trabaja la patronal. «Ni me había enterado, qué puedo opinar…», inició. «Ojalá se juegue en España, con la afición de aquí, que es la que nos sigue todos los partidos», añadió.

Además del empeño de Tebas en llevar un partido liguero al otro lado del charco, los incidentes del pasado derbi todavía colean. «Todo el que va al estadio tiene que animar. Estamos trabajando para que los inocentes no paguen por los culpables y para controlar a quienes realmente son una amenaza para esa grada», asegura Enrique Cerezo.

«Estamos luchando por echarles del campo, con colaboración o sin colaboración. Por el bien deportivo, social y económico del club luchamos porque no estén. No queremos que paguen justos por pecadores. No sólo pasa en España, también en Italia, Inglaterra… Estamos pidiendo el nombre de esos 26 y hasta día de hoy, no nos los han dado», zanja.

Giménez fue uno de los jugadores que se acercó al fondo sur del Metropolitano para tranquilizar a los seguidores y tratar de evitar una suspensión definitiva del partido. «En todo momento transmití tranquilidad, era lo que necesitábamos porque teníamos confianza plena en remontar. Fue una situación incómoda, pero había que afrontarla como siempre que sucede algo en un partido».

Tras el partido de sanción ante el Leganés, la grada rojiblanca volverá a estar copada por la plenitud de los hinchas colchoneros. «Es muy importante la vuelta, significa mucho que estén todos con nosotros en un partido tan importante, es fundamental los necesitamos a todos metidos en el partido como siempre lo hicieron», aseguró el central uruguayo.