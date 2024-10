Llega el Lille: el Atlético tiene prohibido volver a fallar

Llega el Lille al Metropolitano y el Atlético sabe que tiene prohibido fallar. Todo lo que no sea ganar a los franceses esta noche equivaldrá prácticamente a descartar la ya de por sí complicada posibilidad de acabar la fase de grupos entre los ocho primeros y eludir así la eliminatoria previa a octavos, por lo que el equipo está obligado a salir con un cuchillo entre los dientes y mejorar sensiblemente la imagen que ha dado en los últimos partidos, comenzando por el del domingo ante el Leganés pese a la victoria. Simeone está en cuadro en defensa porque finalmente los médicos no han autorizado a jugar a Le Normand, por lo que el Cholo está meditando la posibilidad de utilizar el 4-4-2 y prescindir de los tres centrales.

Por lo visto en el último entrenamiento atrás quedarían Nahuel, Witsel, Giménez y Galán, que en cuestión de un par de semanas ha pasado del ostracismo a la condición de indiscutible para Simeone, que ve en él a un sustituto de Mario Hermoso y le está reconvirtiendo para que en los movimientos de salida de balón se incorpore luego al centro del campo como hacía el actual defensor de la Roma.

Según lo ensayado, sin embargo, el extremeño jugaría esta noche como lateral izquierdo en una defensa de cuatro, que es su posición ideal, pero también cabe la opción de que el Cholo opte por desplazar a Julián al carril izquierdo, como hizo ante el Real Madrid, y utilizar así a Galán como central. Una tormenta de ideas cuyo resultado no se conocerá hasta que el balón comience a rodar esta noche en el Metropolitano.

El Lille, mientras, llega con bastantes ausencias. No estarán Bakker, Çelik, Umtiti, Tiago Santos, Ismaily, Bentalep, Haraldsson y el pequeño de los Mbappé, que está lesionado como lo estuvo su hermano en el momento del derni ante el Atlético en el Metropolitano. Bruno Genesio, que viene de empatar en el campo del Mónaco, no tiene decidido el once inicial, pero lo que es seguro es que arriba el faro será el canadiense Jonathan David, al que monitorizará con sumo cuidado el Atlético, que lleva varios años tras sus pasos. Los franceses, que derrotaron al Real Madrid en la segunda jornada, llevan cinco partidos oficiales sin perder desde que cayeron en Lisboa ante el Sporting en la primera fecha de la Champions

Pita el italiano Marco Guida, que estuvo en el Metropolitano en la ida de los cuartos de final ante el Borussia la pasada temporada, en un partido en el que no dejó demasiado contentos a los rojiblancos. Al cargo del VAR estará otro italiano, Luca Pairetto, para impartir justicia en un partido que será inédito, ya que no existen registros de enfrentamientos previos entre Atlético y Lille. Éste será el primero.

Se espera un lleno a rebosar en el Metropolitano, con la presencia ya de la grada de animación en el fondo sur, aunque el club va a tomar todas las medidas posibles en materia de seguridad para evitar incidentes que le podrían costar muy caros, ya que hay que recordar que está avisado por la UEFA por lo que sucedió ante el Benfica en Lisboa.

Sentimiento. pic.twitter.com/1QZs60KPeI

— Atlético de Madrid (@Atleti) October 21, 2024

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Nahuel, Witsel, Giménez, Galán, De Paul, Gallagher, Koke, Griezmann, Sorloth y Julián Álvarez.

Lille: Chevalier, Maunier, Diakité, Alexsandro, Gudmunsson, Bouaddi, André Gomes, Angel Gomes, Cabella, Bayo y Jonathan David.

Árbitros: Marco Guida (Italia, campo) y Luca Pairetto (Italia, VAR).

Estadio: Riyadh Air Metropolitano, 21.00 horas.