Cerezo carga duramente contra el VAR: «Es una herramienta terrorífica que no vale para nada»

Enrique Cerezo ha cargado duramente contra el VAR tras lo sucedido en la Champions League con el penalti de Julián Álvarez. El presidente del Atlético de Madrid no ha dudado en criticar con fuerza lo que considera que, para él, es «una herramienta terrorífica, malísima, que no vale para nada». Considera que por culpa del videoarbitraje quedaron fuera de la máxima competición continental, puesto que les «truncaron una de las máximas ilusiones» que tenían esta temporada, que era llegar lo más lejos posible en la competición.

Cerezo no ha dudado en criticar con fuerza al VAR, después de la polémica con el penalti lanzado Julián Álvarez, que se anuló –cumpliendo con el reglamento– tras ser revisado por el colegiado que estaba al mando de la tecnología. El presidente del Atlético ha calificado lo sucedido como «un incidente con un aparto, un sistema o una herramienta terrorífica, que es malísima, que no vale para nada más que para perjudicar equipos y que se llama VAR».

De esta manera, ha querido dejar claro lo que piensa del sistema de videoarbitraje, que se incorporó al fútbol en 2018 y que no le gusta nada. Además, ha señalado que no es por lo sucedido ante el Real Madrid, sino que su pensamiento sobre el VAR viene de lejos. «No me gusta el VAR, pero no es que lo diga ahora, lo he dicho siempre. No critico al VAR por el error del otro día. Es una herramienta conflictiva, que no es segura. Todos creemos que se trajo el VAR para que el fútbol fuera más justo y yo creo que se ha traído para que sea más injusto, dé más problemas y haya más críticas hacia el árbitro», ha destacado.

En una entrevista a Telemundo, antes de jugar contra el Barcelona en Liga, el presidente del Atlético de Madrid ha señalado su malestar por lo sucedido en el Metropolitano. El conjunto rojiblanco cayó en la tanda de penaltis contra el Real Madrid después de que se anulara el penalti lanzado por Julián Álvarez y se considerara fallado y del error de Marcos Llorente. Algo que ha llevado a Cerezo a cargar contra la herramienta.

También ha señalado que el objetivo ahora se centra en pelear por el título de Liga, puesto que no pueden cambiar ya lo sucedido en Champions: «El problema de todo esto es que por mucho que hables o discutas, el resultado está y es inamovible. Hay que seguir. Nos queda el partido del domingo ante el Barça en Liga, fundamental para nosotros. Dentro de dos semanas también nos queda el segundo partido de vuelta de Copa ante el Barcelona, a ver si llegamos a la final».

Además, ha querido lanzar un mensaje a la afición, afirmando que harán todo lo posible por defender los intereses del club. Señala que tomarán acciones, pero no cuáles: «Que estén tranquilos, que tenemos un equipo fantástico y que lo del miércoles ya no lo tenemos que pensar, lo haremos para las acciones que tengamos que tomar. Nuestro objetivo está el próximo domingo a las nueve de la noche en nuestro estadio, contra el Barça en un partido de Liga importante».