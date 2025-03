Guardiola se moja sobre el penalti de Julián Álvarez: «No lo puedes imaginar…»

Pep Guardiola se mojó este viernes en rueda de prensa sobre los dos toques que dio Julián Álvarez en su penalti contra el Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Metropolitano. El penalti, segundo del Atlético de Madrid en la tanda, entró, pero fue anulado pocos minutos después. El argentino dio dos toques a la pelota y los blancos se clasificaron finalmente para los cuartos de final de la Copa de Europa. Sobre esta polémica ha dado su opinión el técnico del Manchester City este viernes antes de su compromiso de Premier League de este fin de semana contra el Brighton en el Etihad Stadium.

«Y esta competición (la Champions League) nos enseña que lo que pasó con Julián Álvarez y el Atlético de Madrid son los detalles… que quizás no puedes imaginar, pero estás fuera de la Champions League por esta razón. El Atlético de Madrid fue brillante, brillante en la forma en la que jugó, en su estilo contra el Madrid. El Real Madrid es siempre un equipo increíble en esta competición… pero mira», comentó Pep Guardiola sobre el penalti de los dos toques de Julián Álvarez, sobre el juego de los de Simeone y acerca de la clasificación madridista a cuartos de final.

«No duele. No tengo ninguna decepción ni arrepentimiento. No merecemos estar ahí. Es disfrutar del fútbol para los fantásticos partidos. Como en Anfield, o hace una semana en París. La competitividad entre Madrid y Atlético de Madrid. Cómo de bien está jugando el Barcelona toda la temporada, la forma en la que jugaron ante el Benfica durante 65-70 minutos. Así que es una oportunidad para aprender, para verlo y disfrutar. Y absolutamente yo no estoy ‘oh tendríamos que haber estado allí’. (…) Es competición», comentó el entrenador catalán sobre la realidad que no es otra de que su equipo no sigue vivo en la máxima competición europea.

«Puedes juzgar la temporada, buena o mala… pero mira el Liverpool. Ellos hicieron todos los puntos, el club estaba feliz porque ganaron mucho dinero con la fase de grupos, pero el sorteo quiso que fuera contra el PSG… y el mejor jugador en París fue Alisson, y el mejor jugador en Anfield fue Donnarumma. ¿Y cómo puedes juzgar los detalles y los penaltis? Todo el mundo está decepcionado con el Liverpool. Hicieron un fantástico partido en Anfield, en París sufrieron y al final, por pequeños detalles… yo lo sufrí en el pasado en muchas, muchas ocasiones. No tengo que explicar cómo de especial es esta competición. ¿Pero esta temporada? Merecemos estar en el sofá, con ese punto de vista. Debemos hacerlo mejor y clasificar para la próxima temporada», culminó Pep Guardiola siendo realista con la situación del Manchester City y lamentando la eliminación del Liverpool en octavos a manos del PSG de Luis Enrique.