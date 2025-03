Lo que le dijo Julián Álvarez a sus compañeros nada más tirar el penalti: «Puede ser, no sé»

Julián Álvarez fue el hombre de la eliminatoria de octavos de final de Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El argentino marcó en la ida y en la vuelta lanzó el penalti que cambió el curso del partido. Su gol desde los 11 metros fue invalidado después de golpear el balón dos veces, algo que, a regañadientes, reconoció a sus compañeros.

«No sé, puede ser, pero no sé», dijo el delantero a las preguntas de Correa y Samu Lino mientras proseguía la tanda de penaltis. El jugador, que posteriormente sí se lo reconocería al Cholo Simeone, vio cómo el VAR sí apreció la acción y terminó por anular el segundo tanto de los colchoneros en la tanda de penaltis.

Simeone no se tomó nada bien la situación que eliminó al Atlético de Madrid de la carrera por la Champions League y montó su propio show en la rueda de prensa posterior al partido. «El árbitro dice que cuando Julián pisa el punto, toca la pelota, pero no se mueve. Estoy contento y orgulloso de mis jugadores. Competimos de una manera ejemplar», comenzó diciendo. Simeone prosiguió con su análisis del partido hasta que le volvieron a preguntar por la acción. Viendo las tomas no hay una clara, el argentino no llegó a una conclusión clara.

Y el Cholo, que tiene tablas suficientes en esto del fútbol, respondió con otra pregunta. «Una pregunta para ustedes porque yo no lo veo. Durante la tanda de penaltis estuve sólo detrás de los jugadores sin ver los lanzamientos. ¿Ustedes lo vieron? ¿La tocó o no la tocó?», le preguntó al periodista. «Que levante la mano el que crea que tocó dos veces», terminó.

Julián Álvarez finalmente reconoció las evidencias a sus compañeros después de tirar un penalti que fue muy extraño porque iba en una dirección y terminó en otra. Las reglas son muy claras y el argentino cometió una infracción que le costó la eliminación al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League.