Hasta Mbappé vio desde el centro del campo el doble golpeo de Julián Álvarez en la tanda de penaltis

Desde el centro del campo, Kylian Mbappé vio que Julián Álvarez tocó en dos ocasiones el balón en su penalti. Durante la tanda entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, la insólita pena máxima del delantero argentino captó la atención de todos. En primera instancia, el colchonero logró superar al portero Thibaut Courtois con un tiro que, debido a un resbalón, describió una parábola un poco extraña.

Este detalle no escapó a Mbappé. Nada más convertirse el segundo penalti del Atleti, el francés salta después de ver a Julián resbalarse: «Ha tocado dos veces el balón». Entonces, el ariete se dirige hacia uno de los asistentes de Marciniak y exige que revisen la jugada. Resultado final: Kylian tenía razón. El VAR anuló el penalti del argentino y colocó a los merengues por delante.

Kylian Mbappé es el que se da cuenta del penalti de Julián Álvarez y avisa a sus compañeros y al árbitro. «El que se borra de los partidos.» 🫣🫣🫣 pic.twitter.com/PV49IIAf65 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 13, 2025

Mbappé cazó a Julián

El VAR revisó la jugada y confirmó que Julian Álvarez había tocado el balón dos veces durante el lanzamiento. Esto sucedió porque, al resbalarse, inicialmente tocó el balón con el pie derecho y luego, en el momento de golpearlo, lo hizo con el izquierdo. Según las reglas, si el ejecutor del penal vuelve a tocar el balón antes de que lo toque otro jugador, se concede un libre indirecto. Sin embargo, en este caso, al estar en una tanda de penaltis, el lanzamiento fue simplemente anulado y considerado como fallado.

Los jugadores del Real Madrid, incluyendo al portero Courtois, fueron los primeros en señalar el incidente al asistente de Szymon Marciniak. Thibaut reveló después que había hablado con el árbitro para que revisara la jugada, mientras que los jugadores que se encontraban en el centro del campo también indicaron que Álvarez había tocado el balón dos veces. La repetición de la jugada, capturada por una cámara situada detrás de la portería, mostró claramente el doble toque. Además, Kylian Mbappé, quien no participaba en el partido pero se encontraba en el estadio, también se dio cuenta del incidente y avisó al cuarto árbitro para señalar el gesto involuntario de la Araña.

Julián reconoce su error, el ‘Cholo’ hace el show

Posteriormente, Julián Álvarez admitió ante su entrenador, Diego Simeone, que había tocado el balón dos veces durante el lanzamiento. A pesar de esto, Simeone no dio importancia a las palabras de su jugador y optó por montar un espectáculo en la rueda de prensa. En ella, cuestionó si alguien había visto realmente la infracción y pidió que levantaran la mano quienes creyeran que Álvarez había tocado el balón dos veces. Sin embargo, nadie respondió a su pregunta, lo que pareció enfurecer aún más al entrenador argentino.

Simeone comenzó su intervención en la rueda de prensa destacando su orgullo por la actuación de sus jugadores, pero rápidamente cambió el enfoque hacia el incidente del penalti anulado. «El árbitro dice que cuando Julián pisa el punto, toca la pelota, pero no se mueve. Estoy contento y orgulloso de mis jugadores. Competimos de una manera ejemplar», dijo inicialmente. Luego, se dirigió a los periodistas presentes con una pregunta retórica: «Una pregunta para ustedes porque yo no lo veo. Durante la tanda de penaltis estuve solo detrás de los jugadores sin ver los lanzamientos. ¿Ustedes lo vieron? ¿La tocó o no la tocó?».

Continuó su intervención con un tono desafiante: «Si tienes miedo de que luego te llamen no digas nada. Cualquiera de los que está presente. ¿Vieron que Julián tocó dos veces la pelota? Que levante la mano el que crea que Julián la tocó dos veces. Quien la levanta la mano, venga». Finalmente, al retirarse de la sala de prensa, volvió a dejar un recado: «Nadie levantó la mano, eh», señaló un desatado Simeone.

A pesar de este incidente, el Real Madrid avanzó a los cuartos de final de la Champions League tras ganar la tanda de penaltis. Julián Álvarez, aunque tuvo la desgracia de ver anulado su gol, no protestó la decisión del árbitro, reconociendo su error involuntario. Sin embargo, la reacción de Simeone en la rueda de prensa dejó claro que el entrenador del Atlético no estaba dispuesto a aceptar la decisión sin cuestionarla públicamente.