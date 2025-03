El show de Simeone en rueda de prensa: «Que levante la mano el que crea que Julián la toca dos veces»

Marciniak señaló el VAR durante la tanda de penaltis e invalidó el lanzamiento de Julián Álvarez por doble toque. El fallo desembocó en eliminación del Atlético y clasificación a cuartos de final del Real Madrid. Minutos después, Simeone se sentó ante los medios de comunicación para analizar el partido, la eliminatoria y la acción del delantero argentino al lanzar su penalti.

«El árbitro dice que cuando Julián pisa el punto, toca la pelota, pero no se mueve. Estoy contento y orgulloso de mis jugadores. Competimos de una manera ejemplar», comenzó diciendo. Simeone prosiguió con su análisis del partido hasta que le volvieron a preguntar por la acción. Viendo las tomas no hay una clara, le dijeron

Y el Cholo, que tiene tablas suficientes en esto del fútbol, respondió con otra pregunta. «Una pregunta para ustedes porque yo no lo veo. Durante la tanda de penaltis estuve sólo detrás de los jugadores sin ver los lanzamientos. ¿Ustedes lo vieron? ¿La tocó o no la tocó?», le preguntó al periodista.

«Si tienes miedo de que luego te llamen no digas nada. Cualquiera de los que está presentes. «¿Vieron que Julián tocó dos veces la pelota? Que levante la mano el que crea que Julián la tocó dos veces. Quien la levanta la mano, venga», finalizó su respuesta. Y luego, al retirarse de la sala de prensa, volvió a dejar un recado. «Nadie levantó la mano, eh».

Entre medias de su última pulla y el mensaje en general, Simeone analizó el partido de su equipo. «La gente se va con el dolor de quedar eliminados, pero sabiendo que su equipo dejó todo. Hay dos maneras de irse a dormir. Una que es pensando que no pudimos competir y hacer lo que queríamos hacer. Y otras que es pensando que se dio todo. Y este equipo dio todo. Fue un día muy bonito. Desgraciadamente no nos tocó seguir en esta competición, pero me voy en paz».