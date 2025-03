Simeone queda retratadísimo: la falsa llorera del Atlético por el VAR en las tandas de penaltis

Simeone dio la nota en la rueda de prensa posterior al partido de vuelta de octavos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El técnico argentino se hizo la víctima por ese penalti anulado a Julián Álvarez por tocar dos veces el balón en el momento del lanzamiento, apuntando directamente a los árbitros y al VAR y montando un show en sala de prensa, pidiendo a los periodistas presentes que levantaran la mano si habían visto ese doble toque.

Pero el técnico fue más allá con una afirmación que se le está volviendo en su contra. «Nunca vi al VAR llamar a revisar un penalti en una tanda», dijo Simeone durante su discurso tras caer eliminados frente al eterno rival, una llorera que es totalmente falsa y que ha sido desmontada rápidamente por varios aficionados del Real Madrid en las redes sociales. Y es que las mentiras tienen las patas muy cortas, y más habiendo hemeroteca para acudir a ella con facilidad… El caso es que el VAR sí había actuado previamente en una tanda de penaltis, y no en un partido cualquiera, sino en la final de la Europa League que el Sevilla le ganó a la Roma en el año 2023, es decir, dos temporadas atrás.

“Never in my 33 years of living have I seen VAR be involved in a penalty shootout. Never.”

Literally 2023 Europa League final penalty shootout:pic.twitter.com/bJqh8B1Ppy https://t.co/QL2bSReXGD

— Edwin(fan) (@EdwinRMFC) March 13, 2025