El Celta ha pasado de ir noveno a decimoctavo. Sin Iago Aspas solo ha sumado 4 puntos de 33 posibles.

El conjunto gallego se ha hundido en la clasificación sin su delantero estrella en el campo. Durante la ausencia de Iago Aspas, el Celta de Vigo ha bajado nueve plazas, situándose en puestos de descenso como decimoctavo.

Quién le iba a decir al cuadro celeste aquel 22 de diciembre, cuando Iago Aspas cayó lesionado en el Camp Nou, que en marzo estaría luchando por la permanencia. Por aquel entonces el equipo era noveno y la aportación del internacional español clave en su posición, consiguió 10 dianas en 14 partidos. Ahora el Celta es un equipo sin gol, que no llega al tanto por encuentro. Sin Iago Aspas en el campo por culpa de una rotura fibrilar de la que recayó, el Celta solo ha sumado cuatro puntos de 33 posibles.

La plantilla del Celta echa de menos a Iago Aspas

Tras perder en el Santiago Bernabéu, Fran Escribá ha sido cuestionado por la ausencia del delantero en rueda de prensa: “¿Cómo no vamos a echar de menos a Iago?, es el mejor futbolista. Un jugador determinante, no solo por su calidad si no por el espíritu que transmite al grupo”. Pese a ello, el técnico del conjunto gallego no ha querido eludir responsabilidades: “No podemos escudarnos en las ausencias. Tenemos buenos jugadores para salir de ahí sin tener que mirar tanto a Iago“. “Nuestro rendimiento individual tiene que ser mejorable y no podemos excusarnos en que no está Iago”, ha añadido.

David Costas, central del Celta, también ha hablado de Aspas en la zona mixta: “Es el jugador más importante de nuestro equipo, fundamental para nosotros. Le estamos echando de menos. Ojalá pueda volver pronto”.

La vuelta de Iago Aspas está programada para el 30 de marzo

El equipo médico del cuadro celeste tiene programada el alta al delantero para el 30 de marzo, después del parón liguero. Iago Aspas estaría a disposición de Fran Escribá para la ‘final’ que enfrentará al Celta contra el Villarreal en Balaídos, un duelo directo por la permanencia.