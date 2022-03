Es una de las noticias bomba en el mundo del corazón sin lugar a dudas. Hace unos meses Christian Gálvez y Almudena Cid anunciaron su separación y dio la impresión de que era de mutuo acuerdo y que acabaron bien, pero la realidad es bien diferente según lo que viene aconteciendo en las últimas semanas. El presentador de televisión ha proclamado públicamente su amor por su compañera de profesión Patricia Pardo, algo que la ex gimnasta no se esperaba.

Almudena se ha refugiado en su familia, que incluso ha cargado contra Christian Gávez en los últimos días, y en su amigos para sobrellevar el amargo trago. Una de sus confidentes es Melani Olivares, con la que precisamente ha sido cazada y grabada sin darse cuenta en un bar. En las imágenes se ve cómo Almudena, algo alterada, le cuenta a Melani los motivos de la ruptura con Christian y el complicado momento por el que está atravesando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐋𝐌𝐔𝐃𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐃 (@almudenacid)

El vídeo fue publicado por el programa de Telecinco Socialité, que fue más allá y contactó con un experto en lectura de labios y también con una experta en comunicación no verbal para desvelar la conversación entre Almudena Cid y Melani Olivares. Paloma Ramón, experta en comunicación no verbal, asegura que Almudena, nada más llegar al encuentro con sus amigos, «comienza a vomitar sus emociones, no para de mover las manos arriba y abajo, llevándolas a su cabeza y a su pecho, algo que demuestra que se siente perpleja, aún no entiende que su relación se haya muerto, no comprende que le haya podido pasar a ella, seguramente ella no era conocedora de que las cosas entre ellos fuesen tan mal».

El experto en lectura de labios asegura que Almudena le explica a Melani que ella y Christian se habían dado simplemente un tiempo, que no existía ruptura. Además, Almudena habla de un ramo de flores que el presentador le habría mandado poco tiempo antes de romper. En la conversación entre las dos amigas también se podría haber hablado de Patricia Pardo: «Bueno, ya veremos por dónde sale eso».

“¿Cómo ha hecho las cosas así?”, se preguntaba Melani Olivares ante el relato de su acompañante, que cuenta cómo de pronto Christian le dijo “lo dejamos”, algo que Melani describe como “para flipar”. “Yo no sabía nada. Le decía ‘estate tranquilo, ten un poco de paciencia, date un año…’. Yo lo he ido acumulando ahí, ahí, ahí… No estaba siendo fácil porque yo estaba muy unida a él. Nos habíamos dado un espacio y me dices esto. O sea… Me mandas un ramo de flores”, se desahogaba Cid.