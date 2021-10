Iker Casillas vuelve a unir su destino a Javier Tebas y la Liga después de haber sido embajador de la competición durante varios años. El ex portero, que actualmente ejerce de adjunto al director general de la Fundación Real Madrid, ha presentado este viernes ‘Sportboost’, un proyecto patrocinado por la Liga y la escuela de negocios ESIC.

El ex capitán del Real Madrid y de la selección española ha querido invertir en una empresa que acelere y ayude a startups vinculadas al deporte para convertirlas en empresas líderes de su sector a través del asesoramiento, desarrollo de negocio, relaciones institucionales y acceso a financiación.

«Sportboost nace para apoyar a gente que está empezando, como me pasó a mí. Yo tengo muy presente quién me ayudó cuando empezaba y cómo lo valoro, por eso nace esta iniciativa. Me gustan las personas con proyectos y con ideas, sobre todo buscamos ayudar a las personas en el ámbito de la empleabilidad en un momento especialmente complicado», dijo.

Casillas, de esta forma, emprende una nueva aventura empresarial de la mano de Tebas, quien le echó un cable cuando quiso presentarse a la presidencia de la Federación Española de Fútbol en 2020. Pese a las malas relaciones entre la Liga y el Real Madrid, el portero ha conseguido colocarse en ambos lugares y quién sabe si en el futuro podría ejercer de mediador entre las partes.

Ve bien al Madrid

«Yo al Madrid lo veo bien. Estamos en octubre y acabamos de empezar. Creo que se están haciendo muy bien las cosas», dijo Casillas sobre el equipo, pese a los últimos resultados inesperados como la derrota ante el Sheriff. «Es un equipo muy joven, con talento y un entrenador que conoce la casa, pero que tiene que amoldarse a un equipo», resumió Iker, que ahora quiere ser un empresario moderno.