Carlos Sainz: «Lo de los pit stops es algo que hay que analizar»

Carlos Sainz analizó tras el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 la mala carrera de Ferrari. Salía segundo, pero por culpa de la alta degradación de neumáticos, del poco ritmo en carrera y de las malas paradas en boxes, acabó en cuarta posición, superado por Verstappen y los dos Mercedes. Tampoco fue el día de Leclerc, al que condenaron los mismos errores. Por ello, al término de la carrera, el piloto español se mostró más que crítico con el rendimiento de su coche y, sobre todo, con los constantes fallos en los pit stops.

Estrategia

«Hoy quizás la estrategia sea lo mínimo. No teníamos ritmo, con cualquier compuesto, en cualquier condición. El cambio de temperatura respecto al viernes nos ha afectado para mal. Hemos sufrido mucho con todos los compuestos, con el balance del coche. Nos ha afectado mucho toda la carrera porque no había ritmo para ningún tipo de compuesto».

Remontada de Verstappen

«Parecía que ese medio segundo por vuelta que nos metía hoy Red Bull se lo metíamos nosotros el viernes con mucho calor y esta claro que este frío ha cambiado totalmente la situación y era hoy Red Bull quien nos metía un buen margen por vuelta. También han ido más rápido los Mercedes, si es que no hay mucho que decir. En el primer, y también en el segundo, pit stop nos han costado tiempo en carrera y es algo que hay que analizar. Aparte de eso, es que no había ritmo».

Fallos en las paradas

«La salida ha sido buena e incluso he estado cerca de pasar a George –Russell– en la curva uno, pero luego es que para ir con la media y él con la soft no es que hayamos tenido mejor degradación, hemos tenido hasta peor. Luego ha puesto la media y nosotros también pues no íbamos mal, pero no como esperábamos ir. No había ritmo, pero con un pit stop bueno le podía haber hecho el overcut y haber salido delante suyo. La carrera hubiera sido un poco diferente».