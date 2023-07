Carlos Alcaraz se hace un Ramos en una entrevista con la CNN: ¡se le cayó el trofeo de Wimbledon!

Carlos Alcaraz protagonizó un momento viral en una entrevista con la CNN. Al nuevo campeón de Wimbledon le pidieron que mostrase el trofeo que conquistó en el All England Club y al moverlo para enseñarlo ante la cámara la parte superior del mismo se cayó al suelo. El murciano se puso colorado ante dicha circunstancia y con cara de que iba a ser objeto de memes.

NOT ALCARAZ DROPPING HIS WIMBLEDON TROPHY LIVE ON CNN

💀💀💀pic.twitter.com/iFKD470hno

— Relevant Tennis (@RelevantTennis) July 17, 2023