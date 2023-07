Alcaraz, el heredero del Big3

El triunfo de Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon sirve para confirmar un cambio de tendencia en el tenis mundial, en el que el tenista español es el adalid de la juventud y del éxito de unas generaciones que durante años han ido tropezando ante el dominio de los tres grandes tenistas de la historia. Roger Federer está ya retirado, Rafa Nadal ve su adiós de forma probable en 2024 y Novak Djokovic cedió su trono en Londres a un joven designado como heredero de un Big3 que aún no tiene sucesor por cabeza, pero cuenta con uno que vale de alguna manera, por los tres.

Novak Djokovic, quien cayera ante Alcaraz en una extraordinaria final de Wimbledon, confirmó la teoría de que Carlos no sólo es el sucesor del Big3 en calidad de ganador en el circuito ATP, si no que, además, tiene cosas de cada uno de ellos, mezcladas en un elegido para que el espectacular tenis que mostraron Federer, Nadal y Djokovic siga en su máximo esplendor una vez no quede rastro de ninguno de los tres en el profesionalismo.

Resignado por su derrota, la primera desde 2017 en Wimbledon, pero tremendamente educado con el ganador y su equipo, Djokovic habló de Alcaraz como reemplazo que vale por cada pieza del Big3. «Tiene lo mejor de los tres mundos», acertó a decir Nole, deslizando así que Carlos Alcaraz cuenta con rasgos tenísticos de Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic, con 65 títulos de Grand Slam entre los tres.

«Tiene una gran resiliencia mental y una gran madurez para alguien que tiene 20 años. Es impresionante. Tiene esa mentalidad de toro español y esa competitividad y espíritu de lucha que hemos visto en Rafa durante tantos años. Tiene reveses deslizándose y algunas similitudes con mis golpes. Nunca he jugado contra un tenista como él en mi carrera. Roger y Rafa tienen sus propias fortalezas y debilidades. Carlos es muy completo», añadía Djokovic con respecto a Alcaraz, quien a sus 20 años ya suma dos títulos de Grand Slam, destacando especialmente este Wimbledon, que llega después de muchos comentarios acerca de la escasa adaptabilidad del juego del murciano a la hierba.

Alcaraz da inicio a una nueva era

Desde 2003, Wimbledon no contaba con un campeón que no estuviera entre alguno de los cuatro mejores tenistas de la década anterior. Djokovic, con siete títulos, Federer, con ocho, Nadal con dos y Murray con otros tantos, habían sido los organizadores del monopolio de los títulos dentro de este selecto grupo. 20 años tuvieron que pasar para que Carlos Alcaraz acabe con esta marca y de inicio, por tanto, a una nueva era dentro del tenis en hierba. Después de Federer dominó Djokovic, con permiso para Nadal y Murray. Ahora, Alcaraz abre la veda y tumbando al que parecía invencible sobre césped se coloca en un limitado palmarés en el que puede comer en la mesa de los más grandes.