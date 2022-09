326 minutos ha jugado Joao Félix con el Atlético esta temporada. Tiempo suficiente para que los rivales le hayan frenado ya en 13 acciones ilegales, lo que le convierte en el futbolista de LaLiga que más faltas ha recibido en lo que llevamos de Campeonato. Las cuatro últimas las sufrió ayer en el Reale Arena, lo que ha llevado a los seguidores rojiblancos a crear un hashtag muy significativo: #salvarajoaofelix. El portugués se siente desprotegido y víctima de una cacería absolutamente consentida.

No han pasado aún ni 24 horas desde el partido de San Sebastián y la indignación entre los aficionados colchoneros, lejos de calmarse, se ha incrementado exponencialmente, no sólo con la actuación arbitral de Soto Grado y Jaime Latre, sino también con el trato que recibieron tanto Morata como Joao por parte de los defensores de la Real Sociedad, que no dudaron en frenarlos por los medios que fuera necesario ante la total anuencia de los colegiados, que lo consintieron absolutamente todo.

En el Atlético recuerdan campañas muy recientes de protección hacia futbolistas como Vinicius o Messi y no entienden que no se aplique el mismo rasero al futbolista más talentoso del equipo, el portugués Joao, que ha llegado a ser incluso expulsado por Jesús Gil Manzano cuando el año pasado se atrevió a levantar la voz y protestar por las continuas faltas que recibía por parte de los defensores del Athletic sin que el árbitro extremeño interviniera para nada.

La indignación ha llegado hasta tal punto que ayer por fin un representante del club expresó públicamente el sentir de toda la parroquia rojiblanca. El ex-defensa internacional Tomás Reñones, team manager del primer equipo, dijo tras el partido que «han cosido a faltas a Joao y Morata durante el partido y se les ha permitido todo». «Ya, al final, cuando nos han cortado una jugada que había acabado en gol en vez de dejarlas continuar, ya te das cuenta de que todo es un despropósito», agregó el ex-lateral derecho, que matizó que «los árbitros se pueden equivocar, pero las consecuencias las pagamos nosotros». «Éste no es un sentir mío. Es un sentir general del vestuario, del club y de los aficionados, que como nosotros se sienten indignados», dijo para finalizar Tomás.

Tomás tiene razón en sus quejas sobre el trato recibido por los delanteros ante la total anuencia del riojano Soto Grado. 18 faltas cometió la Real Sociedad, cuatro sobre Joao y otras cuatro sobre Morata, que acabó desesperado y, por supuesto, con tarjeta amarilla por protestar. El Atlético se siente desprotegido, maltratado e indefenso, y ya ha empezado a circular una iniciativa para que las gradas se vacíen en el minuto 12 del próximo partido ante el Celta como protesta contra los árbitros y contra Tebas. Lo malo es que todos, del primero al último, están convencidos de que no servirá de nada y que todo seguirá igual.