El tremendo cabreo de Guardiola que silenció la rueda de prensa del City

Pep Guardiola se mostró muy enfadado en la rueda de prensa previa al duelo ante el Brighton en la Premier. Y es que al entrenador del Manchester City no le hizo ninguna gracia que Jack Grealish fuera convocado por Inglaterra de cara a los próximos compromisos de la Liga de Naciones ante Grecia en Irlanda.

La realidad es que el internacional inglés está lesionado y hace varias semanas que es baja para el técnico catalán, por lo que al ser consultado por los futbolistas llamados este viernes con la selección inglesa, Guardiola se mostró muy tajante en su respuesta: «Es una pregunta para el seleccionador de Inglaterra». Y acompañó la frase con un rotundo «no» cuando se le preguntó si estaba listo para jugar. Actualmente, Lee Carsley es el técnico interino de los británicos, a la espera de que Thomas Tuchel se haga cargo del equipo.

🗣️ «This is our reality»

Pep Guardiola is not happy about Jack Grealish’s England call up after the midfielder only returned to light training yesterday 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/zSRlK3yGNg

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 9, 2024