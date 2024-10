La brutal pillada de una presentadora deportiva mientras entrena en el gimnasio

Uno de los problemas de los gimnasios es el uso del móvil, algo que incluso está prohibido en algunos centros deportivos por casos como el de Valeria González, presentadora deportiva de la famosa cadena TUDN en Latinoamérica. La joven, mientras realizaba un ejercicio, dejó el teléfono móvil en el suelo grabándose a sí misma para posteriormente verse y corregir posibles errores.

Sin embargo, tras visualizar su grabación descubrió por sorpresa que había sido fotografiada a escondidas por un presunto acosador. En las imágenes se puede ver e aprecia al fondo a un hombre coger un disco con una mano y con la otra usar su teléfono móvil, presuntamente para grabar o fotografiar a Valeria González sin que se diera cuenta.

Me queda super claro que @SmartFitMx està cero preparado para atender casos de acoso. Me percaté que este wey “fingió” acomodar discos para tomarme una foto, me di cuenta porque SIEMPRE me grabo haciendo ejercicio y por casualidad grabé el momento exacto. pic.twitter.com/YzOmabUa1D — Valeria Gonzalez (@ValeriaGlez23) October 23, 2024

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la presentadora deportiva compartió el vídeo, denunciando a ese supuesto acosador y mostrándolo a todo el mundo para que vean lo que hace en el gimnasio. «Me queda super claro que el gimnasio esta cero preparado para atender casos de acoso. Me percaté que este wey ‘fingió’ acomodar discos para tomarme una foto, me di cuenta porque SIEMPRE me grabo haciendo ejercicio y por casualidad grabé el momento exacto», dijo Valeria González, que rápidamente recibió muchos mensajes de apoyo.

La comunicadora utilizó su misma publicación para dar mas detalles de lo que pasó con el hombre tras poner la queja correspondiente en la recepción del gimnasio. «Me acerqué con los coaches y me dijeron ‘haz una queja por escrito en la recepción’, lo hice y se tardaron años en por lo menos llamarle la atención a este wey. Y lo dejaron seguir haciendo ejercicio como si nada», aseguró.

Como era de esperar, el post de la joven se llenó de comentarios, en varios de ellos le mostraron su apoyo por lo que vivió mientras hacía ejercicio, aunque otros usuarios la señalaron de que también graba a las personas sin su consentimiento mientras entrena, pues en sus redes suele compartir varios vídeos desde el gimnasio.