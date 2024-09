A Flavio Briatore, histórico jefe de Fernando Alonso en Renault, no le gusta el optimismo que se ha creado en Aston Martin por el fichaje de Adrian Newey. El que fuera gurú de Red Bull, pieza clave en el éxito de la escudería austríaca en los últimos años, es el nuevo fichaje del equipo de Fernando Alonso, un Aston Martin que a partir de ahora contará con la experiencia de Newey en el que es uno de los movimientos más sonados en la Fórmula 1.

Sin embargo, para Briatore, actual asesor de Alpine, «un solo hombre no cambia a un equipo». El italiano, mano derecha de Fernando Alonso durante muchos años, rebajó la euforia por este fichaje y explica que una escudería y un proyecto no se construye con una sola persona, en este caso Newey. «La conclusión es que la Fórmula 1 no es un deporte de egos. Un solo hombre no cambia a un equipo. Por supuesto que pueden comprar lo que quieran, pero el resultado no estará relacionado con sus compras», explicó Flavio Briatore.

«Si estás en un negocio, hablas con la gente. Tienes que estar involucrado, no importa en qué negocio estés. Ya sea el automovilismo, un restaurante o el entretenimiento: tienes que estar metido en el negocio», añadió el italiano, que está de vuelta en la Fórmula 1 tras fichar por Alpine en forma de asesor.

Briatore llevaba sin estar de forma activa en la F1 desde 2009, un año más tarde de que la FIA le expulsara del campeonato por el famoso accidente de Nelson Piquet, conocido como crashgate, por el que se le acusaba de haber influenciado en una victoria de Alonso en el Gran Premio de Singapur 2008. el italiano ha visto de todo en la Fórmula 1 y considera que el fichaje de Newey por Aston Martin no salvará a la escudería en la que está Fernando Alonso.

El fichaje de Newey por Aston Martin

Aunque Aston Martin no se encuentre actualmente en período de bonanzas –quintos en la clasificación de constructores y a 218 puntos del cuarto (Mercedes)–, sabe que la importancia de Newey debe ser un proceso, con el fin de no alterar el trabajo que ya se ha hecho en los monoplazas del futuro. Claro está que el británico no podrá sumergirse en el desarrollo del coche de 2025, ya que la norma del gardening se lo impide.

Newey llega a Aston Martin con el principal objetivo de emplearse a fondo y empaparse de cada fleco del nuevo reglamento que entrará en vigor en 2026. Esto tampoco significa que Newey vaya a diseñar el monoplaza de dicho año, una temporada para la que casi todo son incertidumbres y en la que lo que está por suceder es imprevisible. Es por eso que el principal artífice de los siete coches ganadores de títulos de constructores utilizará ese primer campeonato con las nuevas normas como enseñanza. Para él, mantendrá ese rol que lleva desempeñando desde hace unos años en Red Bull, el de asesor técnico.