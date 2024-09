Brasil sueña con el fichaje de Sergio Ramos

Sergio Ramos sigue deshojando la margarita sobre su futuro tras abandonar el Sevilla al finalizar la temporada pasada. El defensa es agente libre y, por tanto, puede unirse a cualquier club que tenga fichas libres en cualquier momento del año. Mucho se ha rumoreado con cuál será el próximo club del camero que ha tenido ofertas procedentes de Arabia Saudí, Catar o Estados Unidos, todas ellas alejadas ya de la alta competición y de las ligas de alto nivel europeo, pero ninguna ha llegado a satisfacer ni deportiva ni económicamente lo que pide el central español.

Sin embargo, tanto el futbolista como su agencia de representación siguen moviéndose en los diferentes países intentando encontrar el destino perfecto para el veterano defensa y, según se publica desde Brasil, el Vasco de Gama podría ser su próximo conjunto. El encargado de dar la noticia no ha sido otro que Edmundo, leyenda del fútbol carioca y, en especial, del club de Río de Janeiro donde comenzó y acabó su carrera como futbolista.

«Un agente muy importante de Río de Janeiro, el mánager de Marcelo, vino a nosotros ofreciéndonos a Sergio Ramos. Empezamos a hablar y el defensor pidió un sueldo muy alto», confesó Edmundo, actualmente una persona muy importante dentro del organigrama del Vasco de Gama por todo lo que dio al escudo en su etapa como jugador. Por tanto, por ahora este movimiento se encuentra parado por las altas pretensiones económicas de Sergio Ramos.

No obstante, el ex futbolista brasileño se mostró entusiasmado con la opción de ver al camero defendiendo la camiseta de Vasco de Gama. «Sería fantástico, él está entrenando y quiere jugar», admitió Edmundo que, sin embargo, también afirmó que la operación no podrá llevarse a cabo mientras el defensa español no dé un paso atrás en su petición económica. «Es una cifra absurda», comentó contundente.

Ramos busca equipo

Sergio Ramos, de 38 años, dio por finalizada su carrera deportiva en Europa cuando decidió abandonar el Sevilla en el mes de junio. El central había vuelto al club hispalense, de donde salió con apenas 18 años, para brindar una última faena en el otro equipo de su vida y para cerrar algunas heridas que continuaban abiertas desde su marcha al Real Madrid en verano de 2005 a golpe de cláusula de rescisión.

Finalmente, en verano de 2021, puso punto y final a su etapa como madridista tras quince exitosas temporadas que acabaron con el camero como capitán del equipo. Su salida, traumática como siempre que una leyenda emprende otra aventura profesional, significó el fin de una era en su trayectoria que, no obstante, continuó en el PSG, por entonces repleto de estrellas como Mbappé, Neymar o Messi.

Pero el proyecto galáctico de Al-Khelaïfi en París fracasó de manera estrepitosa y Ramos decidió regresar al Sánchez Pizjuán para saldar la deuda pendiente que tenía con la que había sido su afición desde categorías inferiores. Ahora, el futuro pasa por encontrar un destino fuera de Europa que le permita seguir siendo competitivo y mantener la ilusión y la pasión por el fútbol.