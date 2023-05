Bombazo en Francia: Neymar quiere salir del PSG y espera una llamada del Barça

Parece ser que el nombre de Neymar va a cobrar una especial importancia en el próximo mercado de fichajes de verano. El extremo brasileño, que lleva lesionado varios meses, podría abandonar el Paris Saint-Germain y seguir los pasos de su compañero Leo Messi. La marcha de ambos jugadores no está asegurada, pero su futuro dentro del club parisino está más en el aire que nunca. La gran bomba del mercado es que el brasileño estaría esperando una llamada del Barcelona para regresar a la Ciudad Condal seis años después.

Y es que el hecho de que el club parisino se haya entregado a Kylian Mbappé podría precipitar la salida de los dos ex culés. El delantero francés se ha convertido en la cabeza de un proyecto que no ha conseguido sus frutos pese a los miles de millones de euros invertidos en los últimos años, mientras que el PSG ha colocado al propio Neymar y a Messi en un segundo lugar.

Hace precisamente un año, Neymar decidió activar una cláusula que ampliaba su contrato con el PSG hasta 2027. Esta decisión fue tomada de manera unilateral por un año más. No obstante, esta prolongación no gustó nada a la directiva parisina, que buscó en todo momento su traspaso. El salario de 40 millones de euros por temporada, sumado a las continuas lesiones y un rendimiento que no se asemejaba a un jugador de su caché hizo que el PSG le pusiera en el mercado.

Ahora, la situación parece que ha cambiado y según informa RMC, el brasileño estaría dispuesto a salir del PSG tras una temporada donde se han acrecentado los problemas. Recientemente, varios ultras del club parisino se desplazaron a su domicilio para recriminarle y exigir su marcha. Serían varios los clubes que se habrían interesado en hacerse con sus servicios, todos ellos de Inglaterra, pero Neymar estaría dispuesto a esperar una oferta del Barcelona con el objetivo de regresar a la que fuera su casa entre 2013 y 2017.

Requisitos

Pero los requisitos para su marcha no son nada sencillos, pero sí muy claros, Primero debería renunciar a su ficha y después bajarse su sueldo ya que el Barcelona no podría acercase, ni mucho menos, a los 4o millones de euros. Después, el equipo que lo fiche en cuestión, en este caso el Barcelona, no podría adquirirlo libre por lo que deberían pagar una cifra que no sería pequeña.