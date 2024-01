Las redes sociales arden y en el mundo del corazón y la prensa rosa no se habla de otra cosa. Irina Shayk y Lewis Hamilton han sido pillados y fotografiados juntos en París. La top model y el piloto de Fórmula 1 fueron cazados a la salida de un local y ambos se metieron en el mismo coche, desatando una catarata de rumores de romance entre ambos pese a que ninguno de los dos se haya pronunciado al respecto.

París acoge todos los años a multitud de famosos durante su popular semana de la moda. Por la ciudad del amor han pasado en estos últimos días personalidades del mundo del deporte, y uno de los que se ha dejado ver por la capital francesa ha sido Lewis Hamilton, piloto de Mercedes y siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. Lo que nadie esperaba es que el británico estuviera acompañado por Irina Shayk, una de las modelos más importantes del mundo y ex de Cristiano Ronaldo o Tom Brady, entre otros.

Lewis Hamilton and Irina Shayk in Paris. pic.twitter.com/tnpqzlRf5f



El deportista acudió solo al desfile de la firma Dior. Pero después del evento salió a cenar con la modelo rusa, muy conocida en nuestro país porque durante varios años fue novia del futbolista Cristiano Ronaldo. A la salida del restaurante, ambos fueron fotografiados juntos, desatando la locura en las redes sociales porque además se subieron al mismo vehículo, sin que todavía se haya confirmado que ambos pasaran juntos la noche.

En cualquier caso, no es la primera vez que se les ve muy cercanos. En 2015 pasaron el Día de San Valentín juntos y, dos años después, se mostraron de lo más acaramelados durante una fiesta organizada por el boxeador Conor McGregor. Los rumores de que entre ellos hay algo más que una buena amistad siempre han sido muy fuertes, aunque quizás la relación nunca se haya consolidado por los numerosos compromisos profesionales de ambos, que viajan a menudo por motivos de trabajo.

Una Irina Shayk que hace algo más de un mes volvió a dar mucho que hablar en Estados Unidos. Y es que la modelo rusa fue cazada y fotografiada… ¡con Tom Brady! Ambos ya mantuvieron una relación hace unos meses, pero acabaron rompiendo. Sin embargo, la top model fue sido pillada entrando en el coche de la leyenda del fútbol americano en Miami, por lo que los rumores de una reconciliación sacudieron los medios de comunicación y redes sociales.

Antes de conocerse su romance con el jugador de fútbol americano, la rusa mantuvo una larga relación durante años con el actor Bradley Cooper, que es el padre de su hija. Pese a que ambos sigan llevándose bien, el amor llegó a su fin y optaron por tomar caminos diferentes, siempre con respeto y buen trato por el bien de su pequeña.

Irina Shayk enjoys a night out with pal Lewis Hamilton in Paris… amid rumors of her rekindling romance with retired NFL star Tom Brady (Sharon Mai / Daily Mail)https://t.co/O4WMwtCh4Ohttps://t.co/AVastpBf11

— WeSmirch (@WeSmirch) January 20, 2024