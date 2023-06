Bombazo sorpresa en clave colchonera. Camila Homs, ex mujer de Rodrigo de Paul, ha confirmado su relación con un ex del Atlético de Madrid. El centrocampista argentino se separó de la influencer, con la que tiene dos hijos, para iniciar un romance con Tini Stoessel hace más de un año. Y ahora Cami también tiene una nueva ilusión en lo que se refiere al amor, y casualidades de la vida se trata de un ex jugador rojiblanco.

Ha sido la propia modelo la que ha hecho oficial en las últimas horas la relación sentimental que mantiene con José Sosa, actual futbolista de Estudiantes de La Plata que estuvo a las órdenes de Simeone en la temporada 2013/14. «Estoy muy bien acompañada, nos estamos conociendo», decía Homs en una reciente entrevista.

José Sosa milita actualmente en las filas de Estudiantes de La Plata, el mismo club en el que inició su carrera en 2006 y con el que está cerca de cumplir 200 partidos. El jugador ha pasado también por Bayern, Nápoles, Metalist, Atlético, Besiktas, Milan, Trabzonspor y Fenerbahçe, además de ser internacional en 19 ocasiones y lograr el oro olímpico con Argentina en 2008 con Messi, Agüero, Di María, Riquelme, Gago o Mascherano.

En el Atlético de Madrid vivió meses que figuran en la historia del club, pues participó en la consecución de la Liga 2014 y jugó unos minutos en la final de la Champions League. Sosa, que también está separado de su mujer y tiene hijos, ha conocido a Camila Homs y ha decidido empezar a conocer a la ex de su compañero de profesión Rodrigo de Paul, que no acabó nada bien con su mujer e incluso podrían acabar en los tribunales.