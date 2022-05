El Betis aprieta al Atlético y le obliga a ganar este miércoles en el Martínez Valero para asegurar su plaza Champions la próxima temporada. Matemáticamente los de Simeone se garantizan acabar la Liga entre los cuatro primeros si consiguen el triunfo, pero el empate o la derrota les convierte en accesibles para Betis y Real Sociedad, aunque en el caso de los donostiarras necesitan sumar los nueve puntos en juego. Si este jueves no se imponen al Cádiz en el Reale Arena salen ya de la ecuación.

Pase lo que pase en Elche el Atlético acabará la jornada entre los cuatro primeros y tiene garantizado llegar a la última fecha de competición en esa situación. El peor escenario sería perder y que ganara el jueves la Real Sociedad. En ese caso el partido del próximo domingo ante el Sevilla sería una verdadera final porque si se pierde o si se empata se llegaría al encuentro definitivo de San Sebastián con la obligación de sumar los tres puntos.

La paradoja es evidente: si el Atlético gana en Elche se asegura por lo menos la cuarta plaza; si el Atlético empata o pierde corre el peligro de caer al final de la temporada hasta el sexto puesto, por lo que perdería plaza en la Champions y se vería relegado a la Europa League. De ahí la enorme importancia del choque del Martínez Valero en el que, por cierto, Diego Pablo Simeone dirigirá su partido 400 en el banquillo rojiblanco.

El Atlético no puede contar con Marcos Llorente, sancionado por acumulación de amonestaciones, pero recupera a Mario Hermoso, que por el mismo motivo no pudo jugar el derby ante el Real Madrid. El club aún no ha facilitado la convocatoria para el partido de Elche porque está pendiente de conocer el estado físico del mozambiqueño Reinildo Mandava, al que se trata de recuperar. La novedad en el once inicial podría ser la entrada de Griezmann en ataque formando pareja con el brasileño Cunha.