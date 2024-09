El Betis ‘copia’ al Barcelona y utiliza una palanca para refinanciar una deuda de 125 millones

El Real Betis ha llegado a un acuerdo con la entidad bancaria americana Goldman Sachs para refinanciar 125 millones de euros de deuda. De esta manera, el conjunto verdiblanco activa una palanca para dotar de mayor liquidez y solvencia a la entidad, al igual que ya hizo el Barcelona de Laporta.

Esta palanca permite al Betis refinanciar completamente su anterior deuda. La entidad andaluza afirma en su comunicado oficial que «obtiene recursos adicionales para atender cómodamente su capital circulante ordinario y otras necesidades corporativas previstas».

El equipo bético completó el pasado mes de agosto una ampliación de capital de 42,9 millones de euros. «El Real Betis ha cerrado con un éxito su ampliación de capital por valor de 42,9 millones de euros», destacó el club. «Lo hace con la incorporación al accionariado de los 766 socios que lo solicitaron y formalizaron los trámites requeridos dentro del plazo establecido», añadió. Y es que el Betis no es el primer club de la Liga de Tebas que recurre a las palancas para ganar liquidez.

La última palanca que realizó el Barcelona no le salió bien, pero Tebas se lo permitió. «El Barcelona hizo lo de Líbero [el fondo que les iba a pagar por 40 millones correspondientes a la compra del 10% de Barça Vision y que no pagaron] un 30 de agosto ante notario con el visto bueno del auditor, donde le compran Orpheus Media, de Jaume Roures, y Socios.com el 50% por 60 o 70 millones, no recuerdo bien. Habían pagado 10 millones de euros cada uno», comenzó Javier Tebas en una entrevista con Jordi Wild en Youtube.

El club andaluz cerró los estados financieros de la primera mitad de la temporada 23/24, a 31 de diciembre de 2023, registrando un resultado neto de 10,2 millones de euros.

«El estadio es un pilar fundamental que nos va a permitir incrementar estos ingresos. Va a tener una financiación independiente que se va a pagar con los propios incrementos de ingresos que se van a generar», dijo Federico González Feria sobre el nuevo estadio del Real Betis.

Comunicado del Real Betis

El Betis ha comunicado este lunes que ha llegado a un acuerdo de financiación con Goldman Sachs por un valor de 125 millones. Este convenio mejorará el pasivo del club, además de dotarlo de liquidez, solvencia y profundidad financiera suficiente para los próximos años.

El equipo verdiblanco consigue de esta manera reestructurar la deuda, con un plazo de vencimiento de 10 años, carencia de principal de 3 años, así como obtener recursos para responder a su capital.

Este acuerdo con Goldman Sachs permite culminar la transformación de la estructura de capital del club a largo plazo. Además, también trabaja con este banco en la financiación del estadio, que generará un incremento de ingresos suficiente para lograr su autofinanciación.

Federico González Feria evalúa este convenio y hace referencia al nuevo estadio como manera de consolidar la económica del club: “el estadio es un pilar fundamental que nos va a permitir incrementar estos ingresos. Va a tener una financiación independiente que se va a pagar con los propios incrementos de ingresos que se van a generar”.