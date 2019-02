Inda: “Coutinho puede acabar en el PSG”

El Barcelona medita desprenderse de Coutinho para equilibrar el Fair Play Financiero si no pueden colocar a Luis Suárez, otro de los candidatos a salir para compensar las cuentas. El PSG podría interesarse por el brasileño para juntarlo en París con su gran amigo Neymar

En el Barcelona van a tener que hacer encaje de bolillos para cuadrar las cuentas y respetar el Fair Play Financiero tras el fichaje de Frenkie De Jong, que se irá a casi 90 millones de euros. En Can Barça estudian la situación económica de la plantilla y también están atentos al nivel deportivo de algunos jugadores para en verano escuchar ofertas por algunos de ellos. Luis Suárez podría ser uno de los candidatos a abandonar la disciplina azulgrana, por edad (32 años) y porque el Barça podría ingresar una gran cantidad de dinero por el delantero uruguayo, que sigue con el olfato de gol intacto.

Sin embargo, si no pueden colocar al charrúa una vez termine la presente temporada, el club medita desprenderse de Coutinho para equilibrar el Fair Play Financiero. Así lo adelantó Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones. “En París dan por hecho que Neymar se va a ir en verano y el PSG tendría como prioridad para sustituirle el fichaje de Coutinho. Para el Barça no sería una mala operación porque podría deshacerse de un jugador con el que no cuenta demasiado y le ayudaría a equilibrar el Fair Play financiero”, confirmó el directo de OKDIARIO.

El jugador brasileño, por el que la entidad catalana pagó 160 millones de euros hace justo un año, en el mercado de invierno de 2018, no ha respondido a las expectativas en estos primeros doce meses como blaugrana, y en Can Barça creen que el PSG podría interesarse por él este verano.

No ha rendido a su mejor nivel

Coutinho, que llegó procedente del Liverpool con la vitola de gran estrella, no está rayando a su mejor nivel como barcelonista, y por oportunidades no será… El carioca parece no estar cómodo, se le nota presionado y a veces ansioso por jugar bien y demostrar que vale esos 160 kilos que el club pagó por él, pero igual esa presión está jugando en su contra, porque está lejos de su mejor nivel, ese que dio bajo las órdenes de Klopp en el Liverpool.

Al PSG le puede seducir la idea de fichar al brasileño, que todavía tiene 26 años y le deben quedar buenos años de fútbol por delante. Su amistad con Neymar puede servir al club parisino para que el crack carioca se quede en el PSG algún año más, por lo que el fichaje de Coutinho podría ser estratégico en ese sentido. Sin embargo, el Barça querrá recuperar al menos 100 millones de euros de los 160 que invirtió, y no es muy probable que el PSG acceda a desembolsar esa cantidad, pues tampoco tiene demasiado margen en cuanto al Fair Play Financiero…