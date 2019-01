El Barça ningunea ‘su’ Copa

La Copa del Rey es el título que más veces ha ganado el Barcelona, que acumula un total de 30 títulos en la competición. Este año han decidido sacrificarla para centrarse en la Liga y la Champions

La derrota del Barcelona en el Sánchez Pizjuán es la confirmación de que los azulgrana han decidido ningunear ‘su’ Copa, la competición que más veces han ganado a lo largo de sus 119 años de historia. Poseen un total de 30 títulos, el último conseguido el año pasado precisamente tras vencer en la final al Sevilla, su rival en estos cuartos de final de la Copa del Rey y que este martes se llevó el triunfo por 2-0.

Sin embargo, la derrota no parece preocupar mucho en can barça. A pesar de lo cuesta arriba que se les ha puesto la eliminatoria, el club se muestra bastante tranquilo. Prueba de ello son las declaraciones de Gerard Piqué tras el partido. El central es uno de los pesos pesados del vestuario y de la entidad y al término del encuentro le restó importancia a la Copa: “Si remontamos bien, si no otro año será”.

Esas palabras demuestran que este año prefieren sacrificar ‘su’ competición para que el cansancio no les vuelva a pasar factura después en la Champions. El curso pasado cayeron en cuartos de final por tercer año consecutivo. Esta vez fue la Roma la que apeó a los azulgrana de la máxima competición europea, pero en las dos ediciones anteriores fueron la Juventus (2016-17) y el Atlético de Madrid (2015-16) los que les apearon del torneo en esta ronda de cuartos.

Desde que conquistaran su último título de Liga de Campeones en 2015 en Berlín no han conseguido superar la barrera de los cuartos de final. Curiosamente, esas tres temporadas en las que han fracasado en Europa se han proclamado campeones de la Copa del Rey. La paliza física del mes de enero les pasó factura y no quieren que se vuelva a repetir. Por eso Valverde decidió dejar en Barcelona a Leo Messi y dar descanso a Luis Suárez. Mientras en la ida de los cuartos de final del pasado año ante el Espanyol, el argentino fue titular.

El técnico apostó por el recién llegado Kevin-Prince Boateng de inicio para que el 9 tuviese unos minutos de descanso. Pero el resultado adverso le obligó a tener que tirar del uruguayo para intentar darle la vuelta o al menos anotar un tanto que les diese ventaja para la vuelta. En el minuto 63 del encuentro Suárez saltó al terreno de juego reemplazando a su nuevo compañero. Todas estas acciones dejan entrever que este año el Barça pasa de ‘su’ Copa.