El Levante pide al TAD la suspensión cautelar de la Copa del Rey

El Levante quiere que se pare la Copa del Rey hasta que se resuelva el recurso presentado ante el TAD por el caso Chumi

El Levante no cesa en su intento de conseguir que se haga justicia con el ‘caso Chumi’. Después de que la jueza única de Competición rechazase su recurso, el club ha ido un paso más allá y ha acudido al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), en el que ha solicitado la suspensión cautelar de la Copa del Rey hasta que se resuelva el nuevo recurso presentado por el club granota.

Cabe recordar que el Levante denunció al Barcelona ante la Federación (RFEF) por la alineación indebida del canterano Chumi en el partido de ida de octavos de final de la competición. El jugador estaba sancionado con el filial y debía cumplir esa sanción con el Barça B antes de poder disputar ningún partido, ya fuese con su equipo o con el primer equipo.

Para ello, el Levante acudió al Comité de Competición antes de que se realizara el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Las eliminatorias arrancan este martes con el Getafe-Valencia. Pero aquel recurso fue desestimado por la jueza única de competición al estar presentado fuera de plazo. Es cierto que el club tenía 48 horas para haber puesto la denuncia, como hizo el Cádiz en su día con el caso Cheryshev pero en el recurso presentado adjuntan resoluciones de la FIFA que les dan la razón.

Acto seguido acudieron al Comité de Apelación, que también desestimó su recurso el pasado lunes por la noche, confirmando así la cacicada de competición, aunque desde el club ya se esperaban esa resolución. Ahora han acudido al TAD para intentar hacer justicia. Como las eliminatorias empiezan esta semana, han solicitado como medida cautelar la suspensión de los partidos de Copa hasta que se resuelva el ‘caso Chumi’.

El Levante sigue insistiendo y basa su recurso en el laudo arbitral emitido por el CAS (Court of Arbitration for Sport) –CAS 2017/A/5001 & 5002–, que confirma una resolución anterior de la FIFA en la que se asegura que el plazo de prescripción prevalece sobre el breve plazo de presentación del recurso que se relata en el reglamento de competición. Aunque esta no es la única cita del club granota a otras resoluciones del máximo organismo del fútbol mundial.