Y en caso de duda con el Barcelona… “Todo OK, José Luis”

El Barcelona sigue sumando favores del VAR esta temporada, tras no señalar la falta de Suárez sobre Cuéllar en el segundo gol frente al Leganés. Esta acción se suma a una serie de goles en contra anulados, penaltis no señalados en contra y concedidos de manera dudosa.

Enésima ocasión en la que el Barcelona se ve favorecido por los árbitros esta temporada a pesar del VAR. El conjunto catalán goza de cierta inmunidad al sistema de videoarbitraje implantado esta temporada en el fútbol español y ante el Leganés se volvió a demostrar. Luis Suárez desempató un partido que se estaba trabando y lo hizo tras una falta clara a Pichu Cuéllar en el área pequeña. Sin embargo, el colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea no la señaló e Iglesias Villanueva -encargado del VAR- no le corrigió. “Todo OK, Ricardo”, en este caso.

Y es que este tipo de decisiones no son nuevas esta temporada para los azulgranas. El conjunto dirigido por Ernesto Valverde es testigo de como continúa el ‘dopaje arbitral’ a su favor hasta con la tecnología de por medio. Para empezar, son el único equipo de los 20 que se integran en Primera división al que no se le ha pitado un penalti en contra en lo que va de Liga. Lo que no quiere decir que no los hayan cometido.

Sin ir más lejos, los azulgranas cometieron uno en el Metropolitano, en un duelo que terminó con empate, pero que bien pudo haber acabado con victoria del Atlético de Madrid. Todo el mundo vio una mano de Vidal en el área en un despeje, que habría terminado con una pena máxima. Pero ante la duda, ni árbitro y ni el VAR lo señalaron.

Vidal también fue perdonado en Getafe, donde tampoco se le señaló un penalti. En ese misma jugada, a los azulones les anularon un gol totalmente legal por una falta inexistente. Cuadra Fernández decidió no dar validez a un tanto de Jaime Mata por una falta que sólo él entendió y que el VAR no corrigió. El Barcelona terminó ganando por 1-2.

Por no hablar del penalti pitado en el Camp Nou en contra del Real Madrid. Fue Raphael Varane quien se impuso en una disputa con Luis Suárez, pero el colegiado decidió ir a ver repetida la jugada, animado por el VAR. Entonces decretó penalti, en una acción más que dudosa. Entonces el partido iba 1-0 favorable para los azulgranas.

También fueron los primeros en aprovecharse de un gol que el VAR terminó anulando por un milimétrico fuera de juego. En su contra, lógicamente. El Valladolid empataba a uno el partido en el descuento, gracias a un gol de Keko, pero el tanto no subió al marcador por la posición antirreglamentaria del jugador pucelano. Una posición muy justa que, en este caso, volvió a favorecer a los azulgranas.

De Burgos, también es reincidente

Precisamente, en aquel partido, el colegiado era el mismo que frente al Leganés. De Burgos también es reincidente ante los azulgranas. La acción ante el conjunto pepinero no ha sido ni mucho menos la segunda en la que favorece a los blaugranas. En la memoria de todos está la expulsión de Cristiano Ronaldo en el Camp Nou por entender que simuló un penalti en una acción en la que directamente se desequilibró y cayó. También se inventó en ese mismo partido un penalti de Keylor sobre Suárez. Aquello le supuso permanecer un tiempo en la nevera.

Además, en su haber tiene un polémico descuento de ocho minutos en un partido ante el Málaga que el Barcelona no logró ganar y en el que los andaluces terminaron con nueve jugadores. Ni que decir tiene que las expulsiones fueron más que rigurosas. Los azulgranas, ni con esas consiguieron el objetivo del colegiado y terminaron 0-0.