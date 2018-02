Inda: “El Barça quiere a Pogba si le cuesta menos de 100 millones”

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Jugones el interés del Barcelona por Paul Pogba, jugador del Manchester United. La entidad azulgrana estaría dispuesta a negociar con Mino Raiola, algo que otros clubes como el Real Madrid no se plantean hacer, y darían un paso al frente para ficharle si la operación no se fuese por encima de los 100 millones de euros.

“Raiola llamó a la puerta del Madrid ofreciendo a Pogba y ahora es objeto de deseo del Barcelona. El Barça le quiere siempre y cuando cueste menos de los 120 millones que pagó el United. Siempre y cuando cueste como máximo 100 kilos”, aseguró Inda.

Si finalmente el equipo presidido por Josep Maria Bartomeu incorporase al mediocentro galo, en las oficinas del club blanco se descartaría el fichaje de Antoine Griezmann. Guillermo Amor, portavoz del Barcelona, confirmó que hubo una reunión entre el presidente y la familia del jugador del Atlético de Madrid, pero la hipotética llegada de Pogba lo frenaría todo.

Pogba, que recaló en Old Trafford hace dos veranos a cambio de 120 millones de euros, no está viviendo un buen momento en el United. A pesar de ser la estrella del equipo y el jugador mejor pagado, su relación con José Mourinho no es la mejor y en varios encuentros ha estado en el banquillo, como por ejemplo ante el Sevilla en la ida de los octavos de final de la Champions.