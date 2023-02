El Barcelona sólo tiró una vez a puerta contra el Almería

El Barcelona se fue de vacío del Power Horse Stadium. Los de Xavi no vieron puerta frente al Almería en el partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander, algo inédito en 2023 para los culés, y que no les sucedía en Liga desde la primera jornada cuando empataron a cero frente al Rayo Vallecano en el Camp Nou. En este caso, no hicieron ni el amago de acercarse al gol.

Los blaugranas sólo tiraron una vez a puerta contra el equipo que cuando el colegiado pitó el inicio iba penúltimo en la clasificación. Este disparo entre los palos de la portería almeriense, defendida por Fernando, no se produjo hasta el minuto 80 de encuentro, y el autor de la ocasión fue un canterano del Barça, Ángel Alarcón, que salió al campo con el marcador en contra.

Los de Xavi renunciaron a su estilo para enfocarse en materializar las ocasiones ya fuera con centros desde el borde del área o con incursiones en ataque de un ya habitual en los partidos que se le atascan al Barça, Ronald Araujo. El central fue un delantero más desde que se incorporó al terreno de juego en el minuto 67.

En un partido en el que el Almería se adelantó en el minuto 24 con un golazo de El Bilal Touré, el Barcelona alcanzó su registro más alto de centros al área en un partido de la Liga a domicilio, un total de 47, algo que desde la temporada 2005/06 no ocurría, según los datos recopilados por OptaJose.

Por su parte, el Almería cuajó un partido sensacional con el que sale del descenso. Los de Rubi chutaron cuatro veces a la puerta blaugrana que defendía Ter Stegen, e incluso tuvieron una ocasión clarísima en el último minuto del encuentro que no transformó Embarba y que rechazó a córner el propio canterano, Alarcón, en un balón que perfectamente pudo acabar dentro de la red.