Al Barcelona le pitan un penalti digno de Negreira en Old Trafford

El Barcelona se adelantó en Old Trafford en el minuto 18 gracias a un penalti más que polémico sobre Balde que escandalizó al Manchester United. Lewandowski batió a De Gea y los de Xavi pusieron el 0-1 antes de la primera media hora de partido.

Balde cayó dentro del área tras una pugna contra Bruno Fernandes y el colegiado francés, Clement Turpin, no dudó en pitar pena máxima. El VAR no entró y la polémica se desató. El jugador del Manchester United le agarra levemente del brazo pero posteriormente el jugador azulgrana se cae sólo. Fue un penalti que nadie en Old Trafford se podía caer.