El Barcelona no llena ni el estadio Johan Cruyff en la jornada de puertas abiertas

Es propio decir que los equipos se dan baños de masas frente a sus aficiones en estos días tan señalados. Este sábado 30 de diciembre muchos equipos quisieron cerrar el año con un entrenamiento a puerta abierta para que los niños pudieran ver de cerca a sus ídolos. Lo hizo el Real Madrid en el estadio Alfredo di Stéfano, también el Atlético de Madrid en el Metropolitano, así como un Barcelona, que lo hizo en el estadio Johan Cruyff, pero que no pudo ni llenar las 6.000 localidades que tiene el recinto donde juegan sus partidos el filial.

Ni la llegada de Vitor Roque ha despertado la ilusión de una afición que comienza a mostrar su hartazgo por el equipo. El Barcelona es cuarto clasificado de la Liga empatado a puntos con el Atlético de Madrid a siete puntos del Real Madrid y del Girona y ya no despierta esa ilusión propia de Navidad donde los equipos suelen llenar los estadios para que sus aficionados puedan disfrutar de una jornada de puertas abiertas en estas fechas tan señaladas.

Y es que el Barcelona, inmerso en una gran crisis económica, cobró a sus aficionados por un entrenamiento de poco más de una hora. Cabe destacar que el conjunto azulgrana cobró tres euros cada entrada y cada socio sólo podía retirar un máximo de cuatro. Una medida que en términos económicos se puede llegar a entender, pero que es inexplicable que los niños tengan que pagar ese dinero para poder ver a sus ídolos, quizás la única vez en todo el año que pueden hacerlo.

Y es que del aforo de 6.000 localidades que tiene el estadio Johan Cruyff, fueron un total de 5.542 los que asistieron a ver el entrenamiento del Barcelona este sábado 30 de diciembre. Vitor Roque, que tenía la primera toma de contacto con los aficionados se vio algo tímido, pero mostró la gran calidad que atesora en sus botas.

El entrenamiento comenzó a las 11 de la mañana y tuvo una duración aproximada de una hora. Después, como era de esperar, los jugadores se quedaron unos 20 minutos firmando autógrafos y haciéndose fotos con los niños que querían ver a sus ídolos. Los jugadores lanzaron 48 balones a las gradas como regalo para los más pequeños. Joao Félix y Sergi Roberto, el capitán del equipo, fueron los dos últimos futbolistas en retirarse del estadio y los que más autógrafos firmaron.

Un Barcelona sin Pedri

En este entrenamiento a puerta abierta no estuvo Pedri, que sufrió una lesión el pasado 19 de diciembre donde el Barcelona anunciaba qie el futbolista canario había «recibido un golpe que le ha provocado una pequeña lesión muscular». El ex de Las Palmas no estará disponible para el partido ante su ex equipo del próximo 4 de enero debido a esta lesión.

El canario estuvo recuperándose en el interior de las instalaciones siendo Gavi, Ter Stegen, Iñigo Martínez y Marcos Alonso los otros tres que también se encuentran en la enfermería. El ex del Chelsea pasará también por el quirófano por unas dolencias en la espalda que no le permitían jugar con comodidad al fútbol. Astralaga, Kochen, Cubarsí y Héctor Fort fueron los jugadores del Barça Atlético que ayudaron en el entrenamiento.