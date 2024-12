Un Barcelona gris se desmorona en Sevilla

Un Barcelona gris se desmoronó en el Benito Villamarín y demostró que lo de Mallorca fue un espejismo. Ya van cuatro tropiezos en cinco partidos de Liga. El Betis logró sacarle un empate al Barça con un gol de Diao en el minuto 94. Mereció más el cuadro verdiblanco ante un equipo blaugrana que tuvo un muy mal día. Lewandowski y Ferran marcaron en dos remates. Lo Celso marcó en un penalti que provocó la expulsión de Flick por protestar.

El Barcelona recuperó la sonrisa en Mallorca tras tres tropiezos consecutivos en Liga y se plantaba en Sevilla con la misma idea frente a un Betis en crisis de resultados. Hansi Flick salió con su once de gala, con el regreso de Lewandowski y con Lamine Yamal de nuevo como titular.

El primer percance del partido lo sufrió el Betis antes de empezar el encuentro. Rui Silva se lesionó en el calentamiento y en su lugar tuvo que salir como titular Fran Vieites. No fue lo único raro que pasó en el cuadro verdiblanco antes de empezar el partido. El duelo empezó dos minutos tarde después de que Vitor Roque fuese al banquillo culé a saludar uno a uno a todos sus ex compañeros. Incluido Flick, quien no confió en él a principio de temporada.

El partido empezó con un Real Betis muy fuerte en la previa de la Magna Mariana que recorrerá las calles de Sevilla este domingo. Puente muy festivo en la capital andaluza y el cuadro verdiblanco quería regalarle una victoria a su afición. En el primer minuto de juego, tras un saque de esquina, Raphinha tuvo que sacar la pelota bajo palos tras un certero remate de cabeza de Diego Llorente. Un minuto después, Abde se plantó en un mano a mano ante Iñaki Peña tras superar a Koundé en carrera y su remate fue nefasto. El portero azulgrana salvaba el gol bético. Los de Manuel Pellegrini comenzaban el partido perdonando.

Un Betis muy impreciso

El partido perdió ritmo tras el fulgurante inicio de un duelo muy eléctrico. El Barcelona buscó el gol en el primer cuarto de hora con un gran cambio de orientación de Raphinha y un remate de Lamine Yamal en el aire que se fue directo al lateral de la red. La pelota y el dominio del partido ya era blaugrana.

El balón era del Barcelona, con una posesión de casi el 60%, pero el Betis estaba dando la cara. El equipo verdiblanco estaba intentándolo, pero arriba le sobraban toques y le faltaba cabeza y paciencia. Roque, Abde y Chimy atacaban a lo loco sin pararse a pensar que era lo mejor para el equipo. Abde lo intentó por banda izquierda a la media hora de partido, pero su centro al área no encontró rematador.

Lewandowski marcó el primero

Realmente, el Betis estaba llegando mucho más al área rival que el Barcelona en el primer tiempo, pero el conjunto andaluz se mostró muy impreciso. Y cuando perdonas, lo pagas. Y más si es contra un equipo como el de Flick. En el minuto 40, el conjunto blaugrana hizo el 0-1 en el Benito Villamarín. Era el segundo remate a portería del Barça en el partido y gol. Koundé encontró la debilidad bética en su lateral izquierdo y metió un gran centro al área raso que remató Lewandowski a portería vacía. El delantero polaco regresaba al once con gol.

La segunda mitad comenzó con el Betis perdonando nuevamente una ocasión clamorosa. Era el minuto 50 y Lo Celso puso un caramelo dentro del área. La pelota le cayó a la cabeza de Altimira que a portería vacía la tiró fuera. Era imperdonable. Alucinante. Un minuto después la tuvo Abde y también la tiró fuera de cabeza. Empezaba valiente el cuadro bético, pero otra vez perdonando.

El Betis seguía insistiendo con todo. En el minuto 54, Chimy Ávila volvió a perdonar. El delantero verdiblanco recibió sólo dentro del área tras una gran carrera de Ande y su remate a portería lo despejó Iñaki Peña con una gran parada. El cuadro andaluz ya llevaba cinco claras, tres en el arranque de la segunda mitad, perdonando. Y un minuto después, Abde de cabeza mandó la pelota rozando el travesaño. Ya iban seis ocasiones verdiblancas.

Lo Celso empató de penalti

Hansi Flick comenzó a mover el banquillo en el minuto 59 con un doble cambio. Se fueron Dani Olmo y Raphinha y entraron Ferran Torres y Frenkie De Jong al terreno de juego. El Barcelona necesitaba aire fresco porque el Betis estaba siendo superior. Los verdiblancos estaban perdonando demasiado. Dos arranques fulgurantes y nada.

En el minuto 63, en otra llegada del Betis al área rival, Vitor Roque se metió en carrera en el área y cayó derribado por detrás por De Jong. En un primer momento, Muñiz Ruiz no pitó penalti. El holandés le pisó en la parte posterior de la bota al brasileño. Era clarísimo. Le quitó incluso la bota por el pisotón. El VAR llamó al colegiado y el árbitro rectificó. Penalti y gol de Lo Celso para empatar el partido (1-1). Lo había merecido el cuadro bético.

De Jong recibió amarilla por el penalti y Flick montó en cólera. Los modales de Xavi se apoderaron de él y Muñiz Ruiz le mostró su primera cartulina roja como técnico del Barcelona. No iba a terminar el partido en el banquillo. El penalti era claro y el Betis estaba mereciendo el empate.

El Barcelona volvió a realizar un doble cambio en el minuto 75. Gavi y Pau Víctor entraban al campo y Lewandowski y Pedri se marchaban al banquillo. Un minuto después entró Isco en el Betis siete meses después de caer lesionado.

Ferran rescata al Barça

En el minuto 81, Lamine Yamal se inventó un pase brillante entre la defensa bética y Ferran Torres perforó la portería del Betis. Pero Muñiz Ruiz lo anuló por fuera de juego. Pero el colegiado estaba equivocado. El VAR le tuvo que corregir y gol subió al marcador. Era el 1-2 para el Barça en su segundo remate a portería en toda la segunda parte. Ver para creer.

Ferran volvió a mojar y a aprovechar sus oportunidades. En el Betis no lo podían creer. Perdonaron lo que no está escrito, lograron empatar y recibieron un gol en el límite del fuera de juego para volver a besar la lona. Un remate a portería en los segundos 45 minutos necesitó el equipo culé para volver a adelantarse.

Diao desató la locura en el Villamarín

Assane Diao puso la locura en un partido de locos en Sevilla empatando el partido en el minuto 95, se añadieron nueve, a favor del Betis. Un gol que dejaba descompuesto al Barcelona al filo del final del partido. Los verdiblancos habían merecido más, pero el equipo culé había dejado escapar tres puntos.

2-2 y se confirmaba que la victoria en Mallorca fue un espejismo. El Barcelona cosechó su cuatro tropiezo en cinco partidos y avivó de nuevo la Liga. Los fantasmas regresan en Can Barça.