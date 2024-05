El Barcelona entrega llenos de suciedad los asientos del Camp Nou por los que cobró 200 euros

El Camp Nou sigue en obras, el Barcelona espera volver a su estadio a finales de este año, pero el club azulgrana sí que ha empezado ya a dar a los aficionados que lo solicitaron las butacas del anterior Camp Nou, los asientos que se quitaron con motivo de la obra. Y como si de una broma se tratara, el Barça ha mandado estos asientos a sus hinchas totalmente sucios, llenos de polvo.

Podría parecer mentira, pero no lo es. En la entrega de estos asientos, el Barça descuidó todo tipo de detalles y mandó a las casas de los culés unas butacas sucias, en su estado original, sin que pasaran por un mínimo de control. Tienen que ser los hinchas quienes limpien por su cuenta los asientos originales, un detalle que salió caro a estos aficionados del Barcelona, y que pese a pagar un dineral no les llega en condiciones óptimas.

En un vídeo compartido en las redes sociales por el propio club, un veterano aficionado del Barcelona se emocionó al recibir el asiento en el que se sentaba siempre en el Camp Nou, un momento muy emotivo para este culé. «Ha sido el escenario de algunas de las mayores gestas de la historia del fútbol. Ahora que llega una nueva etapa para la afición culé, te agradecemos hacer de esta una historia eterna», lee este hincha del Barça una carta firmada por el presidente Joan Laporta que viene junto con el asiento.

Lo llamativo del vídeo es el estado en el que se hace la entrega de este asiento. La butaca está totalmente sucia, tanto que son ellos mismos, quienes han pagado por el asiento y los destinatarios de este recuerdo para toda la vida, quienes tienen que limpiarlo. Trapo en mano, quitan toda la suciedad con la que el Barça les entregó el asiento.

Este vídeo, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, no es algo aislado. Son varios los mensajes que otros culés han puesto quejándose de lo mismo. «Lo del Barça y los asientos del Camp Nou es dantesco. En la mayoría de los casos no recibes tu asiento según me cuentan y lo peor de todo, en todos los casos el asiento está recubierto de polvo», escribió un aficionado del equipo que preside Joan Laporta.

Incluso otro aficionado utilizó también su cuenta de X (antiguo de Twitter) para denunciar que el Barcelona se equivocó y le mandó un asiento que no era el suyo, sino de «una fila más arriba», lo que provoca otro esperpento en esta iniciativa.

@FCBarcelona_cat gràcies per ser tant subnormals i donar-me la cadira d’una fila més amunt colla d’imbècils i la carta del president @JoanLaportaFCB us la podeu fotre pel cul! pic.twitter.com/aO414bxU2O — angelmiralles__ (@angelmiralles10) May 13, 2024

Cabe recordar que con motivo de la obra del Camp Nou, el Barcelona puso a la venta una gran cantidad de artículos, recuerdos y objetos del estadio azulgrana, una colección única de un valor altísimo para el aficionado culé y que tenían precios de todo tipo, algunos realmente desorbitados pero otros más accesibles para el bolsillo medio del aficionado culé. Respecto a los asientos, el Barça puso dos opciones a la venta: la barata, de 199,99 euros, y la cara, de 219,99 euros.

Pese a pagar esta gran cantidad de dinero, muchos de los aficionados se han encontrado con que han recibido estos asientos totalmente sucios, sin que se les haya dado un simple lavado. El Barcelona descuidó por completo este detalle y ni se preocupó con que le llegara a sus hinchas un producto de calidad mínimamente cuidado.