Directo Barcelona – Cádiz hoy | Goles y partido minuto a minuto de La Liga

El Barcelona estrena nuevo hogar y se mide al Cádiz en la jornada 2 de la Liga EA Sports. El Estadio Olímpico de Montjuic albergará por primera vez esta temporada un encuentro del equipo culé de manera oficial y será contra los gaditanos en la segunda fecha del campeonato doméstico. Los de Xavi Hernández quieren retomar el rumbo con una victoria en su primer partido en su casa tras el empate a cero en Getafe y para ello tendrán que derrotar al conjunto andaluz, que viene de ganar 1-0 al Alavés en el Nuevo Mirandilla. El minuto a minuto de este duelo y todo lo que suceda te lo vamos a contar aquí, en OKDIARIO.

Sigue en directo el Barcelona-Cádiz

Minuto 25. Amarilla para De Jong

Dura falta de De Jong sobre Rubén Alcaraz, que se duele sobre el césped. Se lleva la primera cartulina amarilla de su equipo, por lo que uno de los centrales del Barça ya está amonestado. Superado el ecuador de la primera parte con 0-0 en Montjuic.

Minuto 24. Primera de Lewandowski

Robert Lewandowski remata de cabeza solo a las manos de Ledesma en una acción dudosa de fuera de juego.

Minuto 15. Ocasión del Barcelona

Primer acercamiento con peligro del Barça. Falta lejana que bota Gündogan que se pasa de potencia y rebaña Christensen en la línea de fondo. Yamal la recoge y pone un centro perfecto hacia Pedri, que intenta asistir de cabeza para que Lewandowski emboque, pero atrapa Ledesma.

Minuto 14. Amarilla para Alejo

Alejo tapona a Balde en carrera y se lleva la primera tarjeta amarilla del partido. Falta lejana a favor del Barça.

Minuto 12. Uy del Cádiz

Remata de cabeza Chris Ramos un buen centro y pone en apuros al Barça. Segundo acercamiento del Cádiz.

Minuto 10. Córner para el Barça

Tiro lejano de Oriol Romeu que impacta en un defensor cadista y se marcha a córner. Saque de esquina botado por Gündogan y Koundé a remata a las manos de Ledesma.

Minuto 6. Lamine Yamal entra en juego

Primera acción de peligro llevada a cabo por Lamine Yamal, que se marcha de Javi Hernández y este choca con el dentro del área. El árbitro interpreta que el joven se ha tirado y el Cádiz sacará de puerta.

Minuto 2. Córner para el Cádiz

Empiezan atacando los visitantes que disfrutan del primer córner del partido. Lo saca en corto Álex Fernández, centra y Fali remata haciendo falta sobre un defensor.

Empieza el partido

Rueda el balón en Montjuic. Primera posesión para el Barça, que tendrá que remar sin su entrenador, Xavi Hernández. En su lugar, estará su hermano Óscar en la banda.

Saltan al campo

Ya están los 22 protagonistas sobre el terreno de juego realizando el saludo protocolario junto al equipo arbitral. Todo preparado en Montjuic para el pitido inicial. Viste el Barça con su primera equipación y el Cádiz entero de amarillo.

Habla Rafa Yuste

Lamine Yamal: «Encantado y le deseo todo lo mejor, es un chaval muy joven. Espero que tenga el entorno y la paciencia necesaria para que se convierta en un gran jugador».

Inscripciones: «Lo decía en el Gamper, esperaba que tuviésemos buenas noticias, en breve esperamos que todo el equipo esté inscrito».

Joao Félix: «Es un orgullo para el club que un jugador como Joao quiera venir, pero es un tema para el entrenador y Deco».

Cancelo: «Otro tema que está sobre la mesa, labor del cuerpo técnico».

Ansu Fati: «Me quedo con las palabras de Xavi, que confía mucho en Ansu. Es un equipo muy joven que va creciendo».

Montjuic: «Es la nueva casa de todos los socios y esperamos volver cuanto antes al Camp Nou. Un estadio que evoca sensaciones muy importantes, queremos hacernos nuestra esta nueva casa».

España campeona del mundo: «Dar un abrazo a todo el equipo español femenino, que hoy ha conseguido un éxito enorme. Felicidades al presidente, al seleccionador y a todas las jugadoras de la selección».

Calientan los dos equipos

Barça y Cádiz están calentando sobre el césped de Montjuic cuando sólo queda algo más de 20 minutos para que el balón eche a rodar. ¿Tenéis ganas de fútbol? Nosotros estamos como locos de que empiece el partido, y eso que esta mañana hemos tenido una buena ración con la final del Mundial Femenino con España levantando el título.

Primera titularidad de Lamine Yamal

El Barcelona debuta en Montjuic con una gran novedad en el once de Xavi Hernández: la titularidad de Lamine Yamal. El joven de 16 años lucirá su zurda y la elástica blaugrana contra el Cádiz en la jornada 2 de Liga, mientras que en el banquillo se quedan nombres como el de Ansu Fati o Ferran Torres. Los españoles no juegan aún estando sancionado Raphinha, el acompañante habitual de Lewandowski en ataque.

Rival duro para el Barcelona

Al Barcelona se le viene atragantando el Cádiz desde su retorno a Primera División. De los seis choques en los que se han enfrentado desde 2020, sólo han podido ganar dos de ellos. Los dos últimos duelos de la temporada pasada cayeron del lado del Barça.

Alineación oficial del Cádiz

Este es el once del Cádiz para el partido frente al Barcelona en Montjuic. Sergio González pone a Ledesma en portería, Iza Carcelén, Luis Hernández, Fali y Javi Hernández en defensa,Fede San Emeterio,Rubén Alcaraz, Alejo y Álex Fernández en el centro del campo, y Roger y Chris Ramos en la delantera.

Alineación oficial del Barcelona

Dos grandes novedades en la alineación del Barcelona, con De Jong ejerciendo de central y Lamine Yamal ocupando la posición de Raphinha, dejando en el banquillo a Ansu Fati, Ferran Torres y Abde. Este es el segundo once de Xavi Hernández en Liga, el primero en Montjuic: Ter Stegen estará bajo palos, línea de cuatro en defensa compuesta por Koundé, De Jong, Christensen y Balde, centro del campo para Oriol Romeu, Gündogan, Pedri y Gavi, y arriba Lamine Yamal y Lewandowski.

Previa

¡¡Muy buenas a todos!! Bienvenidos a la jornada 2 de la Liga EA Sports. Bienvenidos al Barcelona-Cádiz. La nueva vida del equipo catalán comienza hoy, en el Estadio de Montjuic. Enfrente tendrán a los futbolistas dirigidos por Sergio González, que vienen de vencer al Alavés en su estadio. Por su parte, los culés no fueron capaces de pasar del empate a cero en Getafe y se marcharon de la primera cita del calendario sin los tres puntos. Un año en el que quieren revalidar el título conseguido la temporada pasada y en el que jugarán por primera vez en casa a partir de las 19:30 horas de este domingo.

El Barcelona vuelve a casa. No al Spotify Camp Nou, que está en obras, sino al Estadio Lluis Companys de Montjuic. El campeón estrena nuevo hogar y tratará de darle la primera alegría de la temporada a su afición. No serán muchos, pero los que asistan desean ver a su equipo vencer a un Cádiz que llega crecido después de vencer al Alavés en la jornada inaugural. Por ello, el conjunto azulgrana, a través de sus canales oficiales, ha pedido a sus socios que asistan al encuentro con el objetivo de llenar las gradas. Como nota negativa, Xavi Hernández no podrá contar con Araujo por lesión y con Raphinha por sanción.

Segundo partido de Liga y el Barça ya necesita sumar de a tres. Venir de un pinchazo en la primera jornada de Liga no es agradable y desde dentro del vestuario no quieren pensar en otra cosa que no sea ganar. Todo lo que no sea victoria desencadenaría en una pequeña crisis propia de un equipo llamado a aspirar a todos los títulos a final de temporada.

Ya lo dijo también Sergio en rueda de prensa ante los periodistas. «El equipo está muy bien y pelearán de tú a tú con el Barcelona. Vamos con buena confianza, con la flecha hacia arriba y vamos a aprovechar el momento. Vamos con la confianza de saber que si competimos bien somos un rival difícil». En el apartado de bajas, Sergio González no podrá contar con cinco futbolistas de renombre: Sergi Guardiola, Brian Ocampo, Jorge Meré y Víctor Chust por lesión, mientras que Gonzalo Escalante se lo perderá por sanción.

Dónde ver en directo el Barcelona – Cádiz

El Barcelona – Cádiz se emitirá en directo en televisión a través de Movistar La Liga, que está disponible en Movistar+. Si quieres ver online en vivo el Barcelona – Cádiz, puedes hacerlo en streaming a través de la aplicación de Movistar+. Además, en OKDIARIO te contaremos la narración online en directo del partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga EA Sports, con el minuto a minuto, resultado y goles del Barcelona – Cádiz desde una hora antes del arranque del mismo.

Horario del Barcelona – Cádiz

El Barcelona se enfrenta al Cádiz en el partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga EA Sports desde las 19:30 horas, una hora menos (18:30 horas) si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el Barcelona – Cádiz

El Estadio Olímpico de Montjuic acoge este domingo 20 de agosto de 2023, desde las 19:30 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 2 de la Liga EA Sports entre el Barcelona y el Cádiz.

El árbitro del Barcelona-Cádiz

El colegiado designado para el partido del Estadio Olímpico de Montjuic de este domingo entre el Barcelona y el Cádiz es Alejandro Muñiz Ruiz. En el VAR estará Juan Luis Pulido Santana.