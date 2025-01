Barcelona-Atalanta: mantener la segunda plaza en la Champions puede ser esencial

Barcelona y Atalanta se miden este miércoles (21:00 horas) en el Olímpico de Montjuic para disputar la última jornada de la Fase Liga de la Champions League en horario unificado con 18 partidos al mismo tiempo. Al ser un nuevo formato, hasta que no llegue el momento, no sabremos las consecuencias reales de cada posición. Lo que es evidente es que el Barça sí se juega algo en esta última jornada a pesar de estar ya clasificado de manera matemática a los octavos de final. Y es que mantener la segunda plaza puede ser clave para el club azulgrana de cara al futuro. El cuadro italiano sí se juega poder entrar directamente a los octavos de final.

Vuelve a la Champions League el Barcelona después de su mágica remontada en Lisboa contra el Benfica que le dio acceso directo y de manera matemática a los octavos de final. Eso ya es seguro. Los de Flick se ahorran dos partidos europeos en febrero y tendrán que esperar rival a final del segundo mes del año en octavos.

Pero el Barcelona sí se juega algo este miércoles contra la Atalanta en una jornada nunca antes vista en la Champions League con 18 partidos al mismo tiempo. El conjunto azulgrana todavía puede quedar primero en la Fase Liga si gana su partido y el Liverpool pierde el suyo en campo del PSV. Pero quedar primero o segundo da igual en este nuevo formato. En cambio, para los de Flick, mantener la segunda plaza puede ser esencial de cara al futuro.

El Barcelona es segundo con 18 puntos, dos más que Arsenal e Inter de Milán. Estos dos equipos podrían arrebatarle la segunda posición al cuadro culé si estos pierden contra la Atalanta en Montjuic y uno de los al menos gana su partido. Los Gunners visitan al Girona y los italianos reciben al Mónaco.

El Barça quiere mantener la segunda plaza

Ser segundo puede ser esencial para el Barcelona de cara al futuro. Irá al lado opuesto del cuadro que el Liverpool, primero, y no se podrá enfrentar a los reds hasta la final. Si queda tercero o cuarto, en octavos podría medirse al decimotercer clasificado, decimocuarto, decimonoveno o vigésimo. Y luego en cuartos de final contra quinto o sexto. Pero el segundo se mide en octavos contra el decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo o decimoctavo, y al séptimo u octavo en cuartos de final. También siendo segundo ganará algo más de dinero.

Quedar primero de la Fase Liga de la Champions League también le puede dar al Barcelona un mayor botín. Pero el cuadro culé no depende de sí mismo para ello. Sí para quedar segundo. Para ello, el Barcelona no podrá contar con Christensen, recientemente lesionado, y Dani Olmo e Iñigo Martínez, que siguen siendo baja. Flick sí podrá contar con un Pedri recuperado y tendrá las opciones de optar con la frescura de jugadores importantes como Lewandowski, Gavi o Araujo que no fueron titulares el pasado fin de semana. Se esperan alguna rotación en otros jugadores y el debate en la portería será el foco de atención nuevamente. Flick en la previa dejó claro que quieren amarrar esa segunda plaza.

Enfrente, el Barcelona tendrá a un rival que se juega mucho en este duelo europeo contra el equipo culé. Tras su goleada la pasada jornada (5-0) al Sturm Graz, la Atalanta se metió en séptima posición con 14 puntos. En estos momentos iría directa a los octavos de final. Pero todo lo que sea no ganar en Montjuic podría mandarla a los playoff.

Hay seis equipos por detrás de la Atalanta con 13 puntos, solamente uno menos que los italianos. Y cinco equipos con 12 puntos, dos menos que el cuadro que este miércoles visita al Barcelona. Por ello, los de Gasperini irán con todo a ganar en el Olímpico de Montjuic intentando aprovechar que el Barcelona ya está clasificado de manera matemática. La baja más sensible en el cuadro italiano es la de Lookman, el mejor jugador de su equipo, que no estará en Barcelona por lesión.